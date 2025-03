4 festivals de musique à faire absolument en mars pour bien préparer les beaux jours

Le printemps s’avance, et avec lui, la saison des festivals en plein air. En attendant de pouvoir s’ébrouer dans l’herbe, un verre à la main, le mois de mars nous réserve de belles giboulées festivalières en intérieur, entre festoche culte du 9-3, perles indés et nouveauté honorant les musiques folkloriques.

Rage Sacrée

Petit Bain vient d’annoncer la création de Rage Sacrée, nouveau festival prévu les 28 et 29 mars, dont l’idée est de célébrer les musiques d’avant-garde puisant dans les folklores populaires du monde entier. Pour animer cette faille spatio-temporelle où la transe devrait particulièrement avoir droit de cité, Petit Bain a convié l’artiste Daniela Pes, dont la transe synthétique, chantée en dialecte sarde et en italien, chuchote déjà bien au-delà de son île, mais aussi l’Espagnole Verde Prato, et ses compos, elles aussi synthétiques, à la dévote pureté.

Nos collègues outre-Manche viendront en nombre avec la folkeuse Clarissa Connelly et surtout le Shovel Dance Collective, un combo revisitant d’ancestrales chansons populaires locales, pour un rendu à vous donner envie de rejoindre les héros de la forêt de Sherwood. Et bien sûr, nos latitudes seront représentées par les groupes Rien Virgule et surtout par France, groupe qui, depuis quinze ans, bastonne les fosses du pays avec sa… vielle à roue – oui, oui.

Vous trouvez ça un peu pointu ? À l’heure où la superstar Bad Bunny cartonne avec un album hommage aux traditions musicales portoricaines, ce festival semble avoir un sacré sens du timing. Notre article complet ici.

Quand ? les 28 et 29 mars 2025.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Photograph: Thierry Guillaume

Closer Music

Le festival Closer Music vient d'annoncer son retour pour une nouvelle édition prévue les 7 et 8 mars dans l’atrium de Lafayette Anticipations. Toujours usinée par le flibustier des programmateurs Étienne Blanchot, l’affiche aligne une demi-douzaine de noms fleurant bon la liberté. On reconnaît être particulièrement chauds pour la venue de l’Irlandaise, reine du matin sur NTS, Maria Somerville et sa pop ouateuse, qui devrait présenter son tout nouveau disque. Même intérêt pour la Danoise Astrid Sonne, dont l’album Great Doubt, sorti l’an dernier, est un enchaînement de pépites synthétiques tapissées d’alto.

Cette édition sera aussi l'occasion de voir, pour la première fois à Paris, 700 Bliss, combo formé de Moor Mother et DJ Haram, qui télescope noise, rap et énergie punk, mais aussi la perf plus expé de la Belge Oonagh Haines. Enfin, il faudra être là pour le concert du duo de chanteuses catalanes Tarta Relena, dont les morceaux (chantés en catalan, grec ou latin) prennent l’allure de cantiques mystiques célébrant la Méditerranée. Notre article complet ici.

Quand ? les 7 et 8 mars 2025.

Où ? Lafayette Anticipations, 9 Rue du Plâtre, Paris 4e.

Les Inrocks Festival

Pour sa 36e édition – que le temps passe vite –, le festival des Inrocks remet le couvert pour la seconde fois sous la halle du 104. Une cuvée qui se déclinera sur cinq jours avec, en gros caractères sur l’affiche, The Voidz, mené par l’ex-Strokes Julian Casablancas et leur rock trempé dans un bain 80’s ; et les ahurissants Anglais de Fat White Family, assurément parmi les groupes de post-punk les plus fertiles de ces 15 dernières années. Sur le reste de la prog, on a aussi repéré la venue de Clara Kimera, moitié d’Agar Agar, qui usine une hyperpop tourbillonnante drôlement bien ourlée ; les Lyonnais Eat-Girls, trio de new wave 2.0 chantée en anglais et en espagnol ; ou l’Américaine Mattiel pour le versant plus pop-blues.

Quand ? du 4 au 8 mars 2025.

Où ? 104, 5 rue Curial, Paris 19e.

Banlieues Bleues

Elle a beau être estampillée terre de rap, la Seine-Saint-Denis héberge aussi Banlieues Bleues, festival germinal célébrant depuis 1984 les plus belles scènes jazz et musiques du monde, qui a accueilli quelques noms un peu connus du genre : Miles Davis, Nina Simone ou Michel Petrucciani. Pour vous donner une idée de la vitalité et de la diversité de la prog de la 42e édition, prévue du 14 mars au 11 avril, dites-vous qu’on y croisera le saxophoniste Jowee Omicil pour une célébration spirituelle des ambiances haïtiennes ; l’esthète du raï Sofiane Saïdi ; ExpéKa, sextet mêlant rythmes ka (des percussions guadeloupéennes), hip-hop et textes férocement décoloniaux avec l'icône rap Casey ; la cantatrice virtuose du jazz Cécile McLorin Salvant ; ou la Tunisienne Deena Abdelwahed, auteure de Jbal Rrsas, un disque mystique inspiré des lieux et influences du monde arabe. Vous avez capté : tous les feux sont au vert pour Banlieues Bleues.

Quand ? du 14 mars au 11 avril 2025.

Où ? dans plusieurs lieux en Seine-Saint-Denis.

Combien ? selon les concerts (billetterie ici).