Les festivals de musique électronique qui vont marquer l'été 2025

Le doute n’est plus permis : les beaux jours, le Graal niveau festivals, sont là. De l’offre pantagruélique qui tapisse le pays, on a extrait pour vous les plus beaux festivals (situés hors de Paris) infusés de musique électronique – pour tous les goûts et toutes les tailles. Sur la tracklist de notre compilation “Summer Hits vol. 2025” ? Des tubes intemporels bigoudens et rhodaniens, un classico marseillais, le rejeton estival de Positive Education, un nouveau venu installé sous un stade, et un raout particulièrement perché dans une carrière. Un Post-It à coller sur votre Pom’Potes.

Nuits sonores

Comme tous les ans depuis 2003, la première lumière électronique de la saison nous vient de Lyon. Du 28 mai au 1er juin, les Nuits Sonores resonorisent tous les coins de la ville – et à tous les fuseaux horaires – de toutes les teintes électroniques (et d’autres), entre BPM aux Grandes Locos, un gigantesque ex-technicentre ferroviaire, noces nocturnes côté Sucrière, concerts spéciaux et Off un peu partout. Pour vous donner une idée de l’éclectisme, dites-vous que les Jours commenceront le mercredi avec la fresque A/V Aïchoucha du Tunisien Khalil Epi mêlant musique contemporaine et électronique populaire, et se clôtureront avec les pontes anglais de la drum’n’bass Chase & Status. Entre les deux et pendant les deux, il y aura la reusta coréenne Peggy Gou, le B2B italo-trance entre Pablo Bozzi et Jennifer Cardini, un concert symphonique de Jeff Mills, une carte blanche au média rap indé Grünt ou encore un live de l’Allemand Das Kinn qui devrait détendre deux trois tendons rhodaniens avec ses entêtants synthés de club. Reste à choisir votre intensité mais la lumière lyonnaise s’annonce encore très belle.

Quand ? du 28 mai au 1er juin 2025.

Où ? Lyon (69)

Le Bon Air

Du 6 au 8 juin, le festival phocéen remet une pièce dans la machine pour une 10e cuvée qui explorera encore une fois tous les fumets et générations électroniques. Pendant trois jours, les différentes strates de la Friche Belle de Mai seront égayées par 70 artistes dont la ponte de la techno hexagonale Anetha pour une résidence entre DJ set et live arty son, lumière et (presque) pyrotechnie ; l’icône Richie Hawtin ; un B2B à pleine bass music entre GREG et Tatyana Jane ; l’adepte de la triade house-disco-funk Folamour ; le local Jack de Marseille ; ou la trance (pour le dire vite) de DJ Gigola. Un Bon Air qui flirtera aussi du côté de l’art avec des expos, des nippes avec des stands de créateurs et surtout avec le spectacle vivant dans toute sa diversité entre cabaret, drag show et radio associative en direct.

Quand ? du 6 au 8 juin 2025.

Où ? Marseille (13)

Latéral

Nouveautés cet été à Geoffroy-Guichard : la L2 et le festival Latéral ! Le temps d’une longue journée, ce dernier se dépliera sur deux scènes planquées sous la tribune Henri-Point sur lesquelles se relaieront une dizaine de DJ aux contours stylistiques assez lâches. On croisera sur la première Octave One, fratrie de pionniers de la techno made in Detroit pour un live en mode une-deux parfait ; la bass music jamais téléphonée de la Parisienne Roni ; le boss masqué de D.KO Records Mézigue aux sélectas toujours acidifiantes… La seconde sera une scène dédiée au soundsystem, une tendance lourde du clubbing des années 2020, avec un déluge de basses assuré par le crew suisse OBF et les Ecossais de Mungo's Hi Fi.

Quand ? Le 14 juin 2025.

Où ? Saint-Etienne (42)

Astropolis

Du 2 au 6 juillet, le plus ancien festival électronique de France revient secouer les puces du pays brestois en alignant une prog base électronique supplément rock qui tache. Alors que les premiers jours prendront place en ville avec autant des plans pour enfants, un quarté de groupes post-punk mené par les Anglais sautillants d’Adult DVD et les plus sombres Nova Materia que le passage de la furibarde DJ techno russe Daria Kolosova, le climax d’Astro aura comme tous les ans lieu au Manoir de Keroual. On y verra qui ? Le divin chauve batave de la house Palms Trax, le B2B entre KiNK et Imogen, le projet aussi indescriptible qu’aguichant Hysteria Temple Foundation ; et bien sûr la scène Mekanik programmée par le pionnier du hardcore Manu le Malin, où il faudra aller voir les machines de guerre live Gwendoline. Rendez-vous comme tous les ans dans la cour du château pour le lever de soleil !

Quand ? Du 2 au 6 juillet 2025.

Où ? Pays de Brest (29).

SÀĆHÔ

Un festival passé par la Station et Petit Bain ne peut être que recommandable. Après dix ans dans le pays limousin, les tenanciers du festival SÀĆHÔ avaient dû, décision préfectorale oblige, annuler la dernière édition, laissant présager le pire pour la suite. Sauf que pas tout, celle-ci se déroulera les 18 et 19 juillet, mais du côté du pays gallo – vers Rennes quoi. Ce qui ne change pas, c’est le penchant ultra avant-gardiste, pour ne pas dire expé, de la prog, avec 16 live et 8 DJ sets, et une sonorisation par deux soundsystems dont le vrombissant DistoMobile, entendu lors des dernières cuvées du festival parisien Sonic Protest. Attendez-vous à entendre la “cumbiaton” de Lula666 (un style de son invention) ; la guitare noise de Nina Garcia ; ou les ambiances de synthés enregistrés dans une casse auto de Jano, un artiste qui traîne entre Bruxelles et Paris. Un prog clairement pour les gens ouverts d’esprit, mais l’été, il faut se mouiller la nuque et se jeter à l’eau ! A signaler, des repas végans à prix libre tout le week-end.

Quand ? Les 18 et 19 juillet 2025.

Où ? à 30 min de Rennes (35).

Per:sona

Après seulement une édition, Per:sona est déjà quelqu’un dans le monde des festivals français. Le rejeton estival bourguignon du Positive Education cale un doublé du 24 au 27 juillet dans le petit filet du domaine du Château de Bruailles. La jauge oscillera encore autour du millier de noceurs, à nouveau attirés par une prog s’aventurant dans les contrées les plus curieuses et sombres des musiques électroniques, avec, nouveauté de l’année, une scène ambient. Nominalement, il y aura le Finlandais Kaspiann à la techno pas fâchée avec les buvards ; les piques breakées aux mille teintes de Bambi ; ou les horizons dubstep de Carré, la cheffe du crew londonien Fast at Work.

Quand ? du 24 au 27 juillet 2025.

Où ? Bruailles (71).

Fata Morgana

Fata Morgana (une forme d’hallucination visuelle, tout est dit) est sans doute le festival le plus arty de cette liste. De nouveau installée dans une carrière bourguignonne démesurée, sa troisième édition, prévue du 8 au 10 août, tournera autour de musiques électroniques curieuses mais aussi de l’expérience visuelle. Par exemple, quand le nouveau live de la créatrice de Lyl Radio Paris Oko DJ, pensée autour du gong chinois, sera télévisé par l’artiste visuel Hadj, le Grenoblois Zero Crossing Point réinterprétera en A/V le film Water and Power. Sur le reste de la brochure, on découvre les Lyonnais de The Pilotwings pour un déluge de synthés rétrofuturistes, les entêtantes selectas clubs arabo-caraïbo-latines de Mystique ou le dub très exaltant du Son du Maquis.

Quand ? du 8 au 10 août 2025.

Où ? Coutarnoux (89).