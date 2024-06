Fête de la Musique : Justice, James XX, Luidji et Yamê en concert gratuit à l’Olympia !

Voilà une soirée à marquer en néons rouges sur votre agenda. Depuis 2017, la recette est immuable : le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, la radio France Inter délocalise son antenne à l’Olympia pour une longue soirée de concerts gratuits. Et en cette année olympique, la radio préférée de Pascal Praud a tricoté une affiche en quasi or massif – quasi car comment est-ce possible en 2024 de faire une prog 100 % masculine ?

Pic Médiamétrie en vue



Sur scène et dans le transistor, les auditeurs entendront se relayer le duo Justice, de retour dans le circuit avec Hyperdrama ; l’Anglais Jamie XX, lui aussi en passe de sortir un nouveau skeud et dont le rebondissant « Baddy on the Floor » a une bonne tête de tube de l’été ; le rappeur à la voix de cristal Luidji, jamais loin dès qu’il s’agit de ravager une fosse ; et la nouvelle déjà très grande tête du rap Yamê. Bref, pic Médiamétrie en vue pour les places.

Quand ? vendredi 21 juin 2024, de 20h à minuit.

Où ? Olympia, 28 boulevard des Capucines, Paris 9e.

Combien ? gratuit, dans la limite des places disponibles.