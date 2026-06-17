Pour la Fête de la musique, France Inter convie trois magnifiques noms pour une soirée gratuite à l’Olympia

De 20h à 23h, les présents (faudra être vif) auront le loisir de s’ambiancer avec trois artistes parmi les plus excitants de l’époque.

Comme tous les ans depuis 2017, France Inter fête la musique à l’Olympia. Et comme tous les ans, elle le fera avec une prog de haute volée, et avec au micro, le journaliste Mehdi Maïzi, recrue de l’année avec son émission À la régulière. De 20h à 23h, les présents (faudra être vif) auront le loisir de s’ambiancer avec trois artistes parmi les plus excitants de l’époque.

Une beauté de prog

Tandis que le roi suisse Makala, comme à chaque fois qu’il monte sur scène, viendra en découdre en présentant les titres de son dernier projet YAMOTO – préparez-vous pour les backs et les pogos sur le morceau Tribus disparues –, la nouvelle star Ino Casablanca régalera les gens avec son style hybridant flow en français qui claque comme une percu, synthés entêtants, guitares ibériques et beats électroniques.

Dernier nom sur la brochure, celui du Canadien Chilly Gonzales, aka le pianiste préféré de ton rappeur préféré. Bénéficiant d’une carte blanche, Gonzo devrait faire marcher son carnet d’adresses plus fourni que la chaussette d’un élu RPR un jour de vote, lui qui a autant collaboré avec Drake il y a des années qu’avec toutes les stars de la nouvelle génération du rap (et bien au-delà) actuel – coucou Theodora, Le Juiice, Zinée ou Di-Meh.

Quand ? dimanche 21 juin 2026, de 20h à 23h

Où ? 28 boulevard des Capucines, Paris 9e

Combien ? gratuit