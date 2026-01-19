Fin janvier, Mory Sacko organise un dîner unique à la Maison Nespresso

Un dîner bistronomique en cinq temps, imaginé par Mory Sacko en accord avec les cafés Nespresso, sera servi le samedi 31 janvier à la Maison Nespresso, dans le Marais.

Ouverte au 47 rue Vieille-du-Temple, la Maison Nespresso, premier coffee concept store de la marque, s’est entourée d’un cercle très parisien de créatifs, d’artistes et de chefs pour faire évoluer sa proposition. Parmi eux, Mory Sacko, fidèle au poste pour une quatrième collaboration, qui choisit d’explorer la rencontre entre le café et les épices.



Au centre de cette nouvelle édition : un coffret « Rituel de Café », proposé en série limitée à la Maison Nespresso et en ligne. Il réunit le café Nespresso Congo Organic en capsules, un travel mug coloré et deux assemblages d’épices imaginés avec Nomie (« Inspiration Café Touba » et « Spicy Banana Bread »). Le coffee shop prolonge l’expérience avec deux recettes exclusives : un flat white relevé de miel et d’agrumes et un kouign-amann travaillé autour de la noix de Pèbè, de la banane rôtie et du caramel de soja.

© @ilyafoodstories

Et pour aller plus loin, un dîner bistronomique en cinq temps, en accord avec les cafés Nespresso, sera servi le samedi 31 janvier, uniquement sur réservation. 85 €, boissons comprises.

Où ? 47 rue Vieille du Temple 75004 Paris

Quand ? samedi 31 janvier à 19h30

Lien de réservation : https://www.nespresso.com