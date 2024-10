Mory Sacko ouvre un nouveau restaurant dédié au poulet frit en plein cœur de Paris !

Nouveau succulent poulet en vue pour Mory Sacko ! Pas bien porté sur l’oisiveté, le chef star, détenteur d’un macaron étoilé pour MoSuke, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle adresse dans le Sentier, au 35 rue des Jeûneurs. Laquelle prendra la forme d’une nouvelle déclinaison de MoSugo, sa division spécialisée dans le poulet frit et les burgers.

La waffle chicken en nouveauté

Scénographié par l’architecte Aurélia Chalier, ce nouveau MoSugo joue l’épure, entre mobilier en bois décliné en plusieurs teintes, longue banquette coiffée de coussin crêpé et objets de déco ultra-stylisés. En ce qui concerne le menu, Mory Sacko proposera toujours une carte minimaliste guidée son superbe burger franco-nippo-malien à base de poulet frit ultra crousti, pickles, mayonnaise au miso sauce épicée, le tout emmitouflé dans un pain façon bretzel alsacien.

Et pour mettre un peu de neuf, le chef a imaginé une recette de waffle chicken (non testée), cette spécialité afro-américaine du Sud des Etats-Unis consistant à marier une gaufre sucrée et du poulet frit, mouillé par Mory de sauce bulldog et de sirop d’érable. Allez, on vous laisse vous goinfrer rue des Jeûneurs !

Quand ? à partir du 2 octobre 2024.

Où ? 35 rue des Jeûneurs, Paris 2e.