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Dimanche, vivez la finale de la Coupe du monde dans une fan zone au frais

Il faudra compter 29 € (quand même) pour pénétrer dans cette fan zone, qui, détail important, n’ouvrira que si la France participe à la finale.

Écrit par
La Rédaction
La Seine Musicale
© Arthur Weidmann | La Seine Musicale
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Avant la quille estivale, la Seine Musicale ne chôme pas ! Alors que son parvis accueillera du 21 au 24 juillet une nouvelle cuvée tendance Biopic du Ciné Club Paradisio, la salle boulonnaise vous propose également de vivre le dimanche 19 juillet (dès 19 h) la finale de Coupe du monde en mode épique.

Le match et une flopée d'animations

Le set-up du soir laisse voir un écran géant déplié dans la grande salle climatisée jaugée à plus de 7 000 personnes selon les formats, un match commenté par deux consultants/journalistes de RMC ainsi que des animations, de quoi danser avec un DJ set et se sustenter. Deux dernières choses : il faudra compter 29 € (quand même) pour pénétrer dans cette fan zone, qui, détail important, n’ouvrira que si la France participe à la finale. Aucun commentaire sur cette information, on n’est pas là pour porter l’œil.

Quand ? Dimanche 19 juillet 2026, à partir de 19 h
Où ? La Seine Musicale, 1 Île Seguin, 92 100 Boulogne-Billancourt
Combien ? 29 € (billetterie ici)

Et pour voir notre sélection des plans gratuits à faire cet été, c'est par ici.

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