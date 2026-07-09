Les plans gratuits à faire cet été pour profiter de Paris sans débourser un centime

Du 22 juillet au 16 août 2026, le festival investira à nouveau la Prairie du Triangle, au parc de la Villette, avec une sélection de films consacrés aux forêts, aux grands espaces et aux récits en pleine nature. Côté programmation, personne ne devrait être laissé sur le bord du chemin. Les amateurs de frayeurs pourront découvrir « Le Projet Blair Witch » ou l’ambiance gothique de « Sleepy Hollow », tandis que les fans d’animation se laisseront porter par les œuvres de Miyazaki, de « Princesse Mononoké » à « Mon voisin Totoro ». Sont aussi annoncés le bouleversant « Into the Wild », le film d’aventure « Le Règne animal » ou encore « L’Ours » de Jean-Jacques Annaud.

Quand ? Du 22 juillet au 16 août 2026, du mercredi au dimanche.

Où ? Prairie du Triangle, parc de la Villette, Paris 19e.