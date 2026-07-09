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Paris

Baignade à Grenelle en 2025
© DR | Baignade à Grenelle en 2025
© DR

Les plans gratuits à faire cet été pour profiter de Paris sans débourser un centime

Expos, baignade, cinémas en plein air... Notre dossier pour une été à Paris entièrement gratuit.

Écrit par Rémi Morvan et Antoine Besse
Écrit par: Romy Mangez
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Bloqué tout l’été à Paris par obligation ou manque de sous, et particulièrement échauffé par les stories de vos potes en bord de mer ? Sachez qu'on vous a entendu en allant vous dégoter des plans pour profiter de la ville sans dépenser un centime, avec autant des cinémas en plein air, de l’art, de quoi danser et bien sûr se baigner. Pour vous aussi faire bisquer avec vos photos de baignade avec la tour Eiffel en papier peint.

Que faire gratuitement à Paris cet été ?

Se faire une toile en plein air à la Villette

  • Cinéma
Se faire une toile en plein air à la Villette
Se faire une toile en plein air à la Villette
Thibaut Chapotot – Princesse Monoké © 1997 Studio Ghibli

Du 22 juillet au 16 août 2026, le festival investira à nouveau la Prairie du Triangle, au parc de la Villette, avec une sélection de films consacrés aux forêts, aux grands espaces et aux récits en pleine nature. Côté programmation, personne ne devrait être laissé sur le bord du chemin. Les amateurs de frayeurs pourront découvrir « Le Projet Blair Witch » ou l’ambiance gothique de « Sleepy Hollow », tandis que les fans d’animation se laisseront porter par les œuvres de Miyazaki, de « Princesse Mononoké » à « Mon voisin Totoro ». Sont aussi annoncés le bouleversant « Into the Wild », le film d’aventure « Le Règne animal » ou encore « L’Ours » de Jean-Jacques Annaud. 

Quand ? Du 22 juillet au 16 août 2026, du mercredi au dimanche.
Où ? Prairie du Triangle, parc de la Villette, Paris 19e.

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Regarder les derniers matchs de la Coupe du monde dans une fan zone

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Regarder les derniers matchs de la Coupe du monde dans une fan zone
Regarder les derniers matchs de la Coupe du monde dans une fan zone
© Nina Arlaut /Jardin des Traverses

Dégoûté de n’avoir pu échanger un de vos reins contre un strapontin pour le match Équateur-Curaçao ? Triste de ne pas pouvoir débourser 10 $ la moindre bouteille d’eau à Toronto ? Bref, vous restez à Paris pour la Coupe du monde 2026 et vous avez envie de dépasser la simple diffusion dans un bar. Pas de panique, on a trouvé comment vivre tout de même pleinement cette fête planétaire du football car Paris se met en quatre pour proposer des endroits où regarder les matchs entre aficionados : des fan zones des sponsors officiels mais aussi des tiers-lieux culturels qui chaussent les crampons jusqu’au 19 juillet.

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Piquer une tête dans la Seine

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Piquer une tête dans la Seine
Piquer une tête dans la Seine
© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Depuis l’an dernier, après plus d’un siècle d’interdiction, les Parisiens peuvent de nouveau plonger dans la Seine l’été venu. Cette année, jusqu’au 30 août, ils sont invités à prendre possession des trois sites de baignade ayant poussés sur les berges : et alors que les sites de Bercy et Grenelle sont reconduits à l’identique et aux mêmes coordonnées GPS, celui de Bras-Marie déménage, lui, à quelques mètres, sous le pont Louis-Philippe.

Découvrez ici notre dossier des plages où se baigner à Paris et en Île-de-France.

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Assister aux spectacles dans les jardins du Château de Morsang-sur-Orge

Assister aux spectacles dans les jardins du Château de Morsang-sur-Orge
Assister aux spectacles dans les jardins du Château de Morsang-sur-Orge
© Emprunte d'Ailleurs

Comme tous les ans depuis 1990, le festival Paris l’été revient faire son cirque, sa danse et ses performances dans Paris et l’Ile-de-France. Parmi les événements de cette 36e édition annoncée du 11 juillet au 4 août, on a repéré cette baguenaude artistique dans les jardins de Morsang-sur-Orge. Le temps d’un après-midi en libre accès, vous pourrez assister aux Vivaldines d’Amalia Salle, mix dansé entre Vivaldi et le hip-hop ; à Amin, le transcendantal ballet infusé de la culture gnawa de la compagnie Dyptik ; ou L’Appel du large, une performance de marionnettes gonflables de la compagnie Aérosculpture. Et pour vivre le truc à fond, sont prévus des ateliers pour fabriquer des cerfs-volants et des ballons voyageurs.

À signaler que des navettes sont proposées au départ de la place d’Italie contre 2 € A/R.

Quand ? dimanche 19 juillet 2026, à 16 h
Où ? Château de Morsang-sur-Orge, 91390 Morsang-sur-Orge

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Regarder les épisodes de Drag Race avec les queens de la saison

Regarder les épisodes de Drag Race avec les queens de la saison
Regarder les épisodes de Drag Race avec les queens de la saison
© Malawitte

Depuis ce mercredi 8 juillet, l’un des nouveaux grands moments estivals de notre époque a débuté avec la diffusion du premier épisode de la quatrième saison de Drag Race. Et comme tous les ans, la capitale s’hérisse de viewing parties à l’allure de grande célébration entre animations. Parmi elles, celle de Virage, en collab avec la Bitch Party, nous fait particulièrement des œillades avec, chaque semaine, deux queens de la saison – coucou Sublyme, Malawitte ou encore Holly White – pour commenter l’épisode, des invitées et des animations.

Quand ? tous les vendredis à 18 h

Où ? Virage, 26 rue François et Hélène Missoffe, Paris 17e

Replonger en photos dans la Coupe du monde 94

Replonger en photos dans la Coupe du monde 94
Replonger en photos dans la Coupe du monde 94
© L'Equipe

Avant cette édition 2026, le Mondial avait déjà fait escale au pays du Soccer. C’était en 1994, le tableau comptait pour la dernière fois 24 équipes, les maillots à la beauté graphique étaient pour la première fois floqués du nom des joueurs et alors que Maradona franchissait une dernière fois la ligne rouge (ou blanche) en étant contrôlé positif, le Brésil de Bebeto, Romario et d’un R9 pas encore majeur (et pas rentré une seule seconde en jeu) battait aux tirs aux buts l’Italie d’un Roberto Baggio laissé seul au monde dans le Rose Bowl de Pasadena. Une première nord-américaine que l’Union de la Jeunesse Internationale se propose de célébrer en proposant une expo de photos de l’événement publiées par le journal L’Équipe, sélectionnées par le fleurettiste, champion olympique et photographe Enzo Lefort.

Quand ? jusqu’au 19 juillet
Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2 boulevard Marguerite-de-Rochechouart, 75018 Paris

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Danser et participer à des workshops sur la terrasse de la Gaîté

Danser et participer à des workshops sur la terrasse de la Gaîté
Danser et participer à des workshops sur la terrasse de la Gaîté
© La Gaîté Lyrique

La Gaîté, c’est stylé en toute saison, mais en été, ça a en plus l’avantage de se passer en partie en extérieur. Tout le mois de juillet, le phare culturel de la rue Denis-Papin file les clés de son parvis à des entités et collectifs musicaux parmi les plus stylés du circuit. Tandis que Divin0 célébrera le perreo et ses hybridations avec des sets et des cours de danse le samedi, Nova s’occupera du vendredi et Hippoh Mag créera un Dance Bar pour faire se rencontrer les pratiques chorégraphiques.

Quand ? selon les jours
Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Denis-Papin, Paris 3e

Gigoter sur la Seine avec les concerts et soirées de Petit Bain

Gigoter sur la Seine avec les concerts et soirées de Petit Bain
Gigoter sur la Seine avec les concerts et soirées de Petit Bain
© Titouan Massé

Dans le sillage des célébrations de ses 15 ans, la barge de Petit Bain continuera de régaler tout l’été avec notamment une poignée de soirées estampillées Bain de Minuit accessibles gratuitement. Tandis que l’Américaine à l’entêtante pop Lael Neale se produira sur le rooftop, les entités Mushroom et Apero Noturno amèneront les vacanciers sur les berges baile funk, afro, italo ou trance. 

Quand ? selon les jours
Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e

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Mater des courts-métrages avec une vue de dingue

Mater des courts-métrages avec une vue de dingue
Mater des courts-métrages avec une vue de dingue
© Chang Martin | Festival Silhouette

On va faire court : ça fait quasiment un quart de siècle qu’on est en pâmoison devant cette Silhouette ! Événement phare de la fin d’été célébrant le court-métrage en long, en large et en travers, le festival de ciné en plein air Silhouette sera de retour du 28 août au 5 septembre 2026 pour une 25e édition sur les pelouses en escalier du parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge. Devant ce qui ressemble à l’une des plus belles vues sur la banlieue nord-parisienne, les spectateurs pourront découvrir gratuitement une sélection de haute voltige dans plusieurs catégories (Internationale, Documentaire, Films d’école, Hybride et Jeune Public).

Quand ? du 28 août au 5 septembre 2026
Où ? Parc de la Butte du Chapeau-Rouge, Paris 19e

Marcher sur l’eau en faisant du paddle sur le canal

Marcher sur l’eau en faisant du paddle sur le canal
Marcher sur l’eau en faisant du paddle sur le canal
© Joséphine Brueder/ Ville de Paris

Envie de marcher sur l’eau comme Kylian Mbappé aux États-Unis ? Paris Plages a la solution en proposant jusqu’au 30 août, et ce tous les jours de 13 h à 19 h, des ateliers pour faire du paddle, du canoë ou du kayak. Ça se passe sur le bassin de la Villette côté quai de Loire. La seule condition est de savoir nager et, pour les mineurs de plus de 14 ans, d’être accompagné par un adulte. 

Quand ? jusqu’au 30 août 2026
Où ? Bassin de la Villette, quai de l’Ourcq, Paris 19e

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Faire une revue de docs engagés sur les rails de la Petite Ceinture

Faire une revue de docs engagés sur les rails de la Petite Ceinture
Faire une revue de docs engagés sur les rails de la Petite Ceinture
© La REcyclerie

C’est le ciné en plein air favori des ferrovipathes. Gare aux Docs, le festival du documentaire écologique engagé, fait son retour les vendredis et samedis soirs jusqu’au 1er août, en installant de nouveau son écran géant sur les rails de la Petite Ceinture à la REcyclerie. Parmi les films de l’année : L’intelligence des arbres de Julia Dordel, Guido Tölke et Jan Rieloffs sur le travail de scientifiques pour comprendre comment communiquent les arbres entre eux ; Wilding, retour à la nature de David Allen, racontant la manière avec laquelle un couple d’agriculteurs repense son modèle ; ou Transmettre de Jérôme Zindy et Marie Balthazard, qui suit la réflexion de Monique et Francis Schirck sur comment transmettre son domaine.

Quand ? jusqu’au 1er août 2026
Où ? 83 boulevard Ornano, Paris 18e

Zieuter les œuvres de street art installées au Petit Palais

Zieuter les œuvres de street art installées au Petit Palais
Zieuter les œuvres de street art installées au Petit Palais
Photograph: Shutterstock

Deux ans après une première édition tendance carton, le tycoon du street art parisien Mehdi Ben Cheick investit de nouveau le Petit Palais avec l’expo « We Are [Still] Here ». Jusqu’au 20 septembre, les visiteurs pourront voir les œuvres de plus de soixante-dix artistes du monde entier, lesquelles ont pour idée de causer avec les collections du musée, tout en s’insérant directement au milieu des accrochages. Le casting laisse voir de sacrés blazes du genre, qu’il s’agisse des Américains Swoon, Shepard Fairey ou des locaux Invader ou Seth.

Quand ? jusqu’au 20 septembre 2026
Où ? Petit Palais, avenue Winston Churchill, Paris 8e

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Mater un biopic sur le parvis de la Seine Musicale

Mater un biopic sur le parvis de la Seine Musicale
Mater un biopic sur le parvis de la Seine Musicale
© MK2

Après la cour du Louvre et en attendant la tour Eiffel, MK2 posera son Cinéma Paradiso du 21 au 24 juillet sur le parvis de la Seine Musicale. Un nouveau millésime placé sous l’aura des biopics avec les projections annoncées d’Elvis de Baz Luhrmann, d’Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet en Bob Dylan, de Rocketman de Dexter Fletcher, racontant la vie de Sir Elton John, et d’Aline, de et avec Valérie Lemercier en Céline Dion.

Quand ? du 21 au 24 juillet 2026
Où ? La Seine Musicale.

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