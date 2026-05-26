Sarah Andelman : “Le PSG a su capter des tendances très tôt”

Avant la finale de la Ligue des Champions, nous avons demandé à des personnalités parisiennes de raconter leur amour pour le PSG. Episode 4 avec Sarah Andelman.

Les tendances, voilà trente ans que Sarah Andelman les flaire puis les diffuse dans toute la ville (et bien au-delà), d’abord avec le concept store culte colette et aujourd’hui avec sa structure Just an Idea. Mais sa passion pour le club, elle, n’a rien d’éphémère. Un coup de foudre pour l’ambiance dès son premier passage au Parc, qui s’est transformé en amour durable pour un club qui a su s’ouvrir au fil du temps aux collabs mode. Episode 4 de notre série Âmes de Paname avec Sarah Andelman.

“Ne me demandez pas en quelle année, mais ça fait bien longtemps. J’ai été initiée au PSG par Guillaume Salmon et Michael Dupouy qui m’ont emmenée voir un match. J’ai tout de suite été très impressionnée par l’ambiance au Parc des Princes, et je suis émue de penser que c’est toujours aussi exceptionnel. Ma passion s’est construite avec les joueurs, de plus en plus attachants, et surtout avec mon fils, qui est ultra-fan !

J’essaie de regarder tous les matchs, même si ce n’est que d’un œil, tout en travaillant chez moi. Ou bien le résumé le lendemain matin. J’aime écouter les formules des commentateurs. Et je m’attache à des détails comme le maillot du jour, l’état de la pelouse, la coiffure des joueurs, le tifo… Récemment, j’étais assise à côté du banc des joueurs et j’ai adoré les observer.

“Le PSG a toujours eu une identité très forte, simple et efficace.”

J’ai eu l’honneur de collaborer plusieurs fois avec le PSG. Le club a toujours eu une identité très forte, simple et efficace. Et il a su capter des tendances très tôt, s’ouvrir en travaillant avec des artistes pour des affiches, des jeunes marques pour des séries limitées. Tout s’est développé au fur et à mesure, en gardant son authenticité.

© Sarah Andelman - Un maillot floqué du nom de Sarah Andelman dans le vestiaire.

En septembre 2015, à l’occasion du lancement du maillot Dark Light chez colette, on a pu organiser un trajet en bus du 213 rue Saint-Honoré au Parc, avec très peu d’invités et les joueurs. Nous étions juste une trentaine au stade, avec nos noms qui défilaient sur les écrans tout autour, c’était beaucoup de joie. Nous avions même fait une collaboration PSG x Rolling Stones pour colette, avec Speedy Graphito. C’est assez fou quand on y pense. Plus récemment, avec ma structure Just an Idea, nous avons fait une collaboration avec Le Petit Nicolas pour Edifice Japon, et je trouve que c’était très chouette et légitime.

“Luis Enrique est un meneur de grande qualité”

Je ressens beaucoup de fierté et d'excitation de me dire que le PSG va disputer une deuxième finale consécutive. L’équipe mérite d’être là, on sent qu’un équilibre a été trouvé, que l’ambiance est bonne au sein de l’effectif et que Luis Enrique est un meneur de grande qualité. C’est sûr que le match va nous faire vivre des sensations fortes ! De mon côté, ce sera watch party à la maison avec les amis qui ne sont pas partis à Budapest.”

Son objet fétiche en rapport avec le PSG :

Le maillot Jordan Wings.

Une chanson à écouter avant le coup d’envoi de la finale :

“Budapest” de Poni Hoax.