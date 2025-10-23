4 foires alternatives (en partie gratuites) à visiter en parallèle d’Art Basel Paris

Comme chaque année, le cœur de la Semaine de l’art battra à Art Basel, sous la verrière du Grand Palais. Mais si la cohue de l’événement (ou son prix) vous effraie, pas de panique : une floppée de foires (quasiment toutes gratuites) et d’œuvres en tous genres apparaissent toute la semaine aux quatre coins de la capitale. Sur notre brochure : une foire célébrant l’art africain, une célébration des arts visuels dans une chapelle quadricentenaire ou des œuvres directement visibles dans les rues.
Foire AKAA, au Carreau du Temple
Le salon AKAA - Also Known As Africa fêtera sa 10e édition du 24 au 26 octobre au Carreau du Temple. AKAA, c’est tout simplement l’événement le plus important de l’année pour le monde de l'art et du design africain en France. Une plateforme de visibilité inégalée en plein Art Basel Paris, qui veut cette année “renouveler le regard sur les scènes africaines et afro-descendantes” sous la houlette de son nouveau directeur artistique, Sitor Senghor, ancien directeur de la galerie Orbis Pictus dans le 3e. Sous les verrières du Carreau du Temple, une cinquantaine de galeries, dont sept africaines, et plus de 90 artistes seront exposés, dont une installation monumentale de Serge Mouangue, artiste camerounais résidant à Tokyo. Sitor Senghor va quant à lui curater deux expositions : Terre Mère, autour de la céramique africaine, et Maîtriser, qui rassemble des œuvres d’artistes africains engagés.
Quand ? du 24 au 26 octobre 2025.
Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.
Combien ? de 11 à 16 euros. Billetterie ici.
Programme public d'Art Basel, dans tout Paris
C’est tous les ans le même manège. En parallèle de la foire qui réunira du 24 au 26 octobre le gratin de l’art contemporain sous la verrière du Grand Palais, Art Basel (anciennement la FIAC) fait apparaître dans les rues, places et institutions culturelles de la capitale une nuée d’œuvres d’art, pour la plupart monumentales. Grenouille gonflable, objets trouvés et sculptures de toutes sortes : découvriez ici notre tour d’horizon des installations les plus marquantes de ce millésime 2025 à visiter gratuitement.
Paris Internationale, sur le Rond-Point des Champs-Elysées
Lancée en 2015, Paris Internationale, cette promouvant les galeries un chouïa en dehors du classique marché de l’art se déploie dans un nouvel espace planté sur les Champs de trois étages et 5 000 mètres carrés tendance béton brut, acier, néons et cloisons blanches. Toujours accessible à l’œil, cette 11e édition présentera une quarantaine de galeries venues du monde entier pas fâchées avec l'expé et sera traversée par plusieurs rencontres programmées par la Fondation Pernod Ricard. Bonus : une soirée (payante) au Rex Club aura lieu le 22 octobre.
Quand ? Du 22 au 26 octobre 2025.
Où ? Paris Internationale, 22 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.
OFFSCREEN, dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
De toutes les foires d’art de l’automne 2025, ce sera la plus mystique. Le salon itinérant porté sur l’art visuel, OFFSCREEN installe (jusqu'au 26 octobre) sa quatrième édition dans la quadricentenaire chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, située dans le 13e arrondissement. Le lieu accueillera cette fois-ci les œuvres de vingt-huit artistes expérimentant toutes les focales du médium visuel. Cette quatrième édition sera marrainée par l’artiste nippone décédée en 2015, Shigeko Kubota, dont OFFSCREEN nous permettra d’apercevoir l’aquatique et luminescente installation River. Le reste du missel d’OFFSCREEN laisse entrevoir de très belles propositions : Le Labyrinthe du Gazaoui Hazem Harb, une installation immersive façonnée à partir d’une photo panoramique en noir et blanc de Jérusalem prise en 1920 ; les collages de photos à travers le temps d’Albert Moser ; In the Fall, in the Rise, triptyque imaginé autour de la feuille d’hévéa par l’artiste vietnamienne Thu Van Tran pour questionner la culture intensive de l’arbre par les colons français ; les tirages hallucinés de la Slovène Neža Knez ; ou encore l’installation de l’artiste indienne Reena Saini Kallat sur les frontières et les inégalités dans le monde entier. Ultime info : la semaine sera traversée par un cycle de rencontres et par la performance This Mortal House Building 3 de Maria Stamenković Herranz. Mode ON pour OFFSCREEN.
Où ? 47, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris