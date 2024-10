Foncez au off du Salon du chocolat pour goûter des pâtisseries inédites de nos tables fétiches !

Vous aimez le chocolat mais pas assez pour vous coltiner les allées interminables du parc des expos ? Plaq vous a compris et organise, pour la deuxième année, un off du Salon du chocolat de la porte de Versailles dans sa boutique de la rue du Nil. Et la programmation fait carrément saliver.

Il y a d’abord une carte de 14 pâtisseries inédites à goûter, créées pour l’occasion par des adresses qu’on aime bien chez Time Out : bao choco signé Adeline Grattard de Yam'Tcha ; fondant Némésis de Grégory Marchand (Altro Frenchie) ou la concha cacao et chipotle de Julie della Faille de Recoin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PLAQ (@plaqchocolat)

Ensuite, chaque jour du 30 octobre au 10 novembre, une table ronde (5 € sur réservation) autour de l’impact de la gastronomie va nourrir vos réflexions, comme celle du 5 novembre sur l’importance du sourcing présentée par Fanny Giansetto, fondatrice d’Ecotable, et Alexandre Drouart de Terroirs d’Avenir. Le 6, ça parlera de « changer le monde en mangeant » avec Vanina Gisbert de l’Ecole Comestible et Laure Duteurtre du Refugee Food. Enfin, ce Off propose aussi deux dîners en cinq temps autour du cacao (120 € sur réservation) cuisinés par Ella Aflalo, cheffe du Luma à Arles, à déguster dans un appartement du 11e.

Où ? 4 rue du Nil, Paris 2e.

Quand ? du 30 octobre au 10 novembre.

Réservation ici