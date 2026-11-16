Dans un mois, on le sait, on fera tous des stocks de citrate de bétaïne en prévision des agapes de fin d’année et de leurs copeaux de gueule de bois en guise de cotillons. Et s’il y avait une autre voie possible ? Un moyen d’avoir le choix, de ne pas se sentir obligé de reprendre une coupe (de trop) de ce mauvais champagne, bref, de s’ouvrir à d’autres boissons, en parallèle de l’alcool, sans tomber dans les sodas diabétogènes. Telle est la ligne du Dry Festival, le premier salon du sans-alcool, porté par Margot Lecarpentier (Combat), Virginie Godard et Alexandra Couturier, qui va avoir lieu en janvier 2027 et dont la billetterie vient d’ouvrir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dry Festival Paris (@dryfestivalparis)

Durant 3 jours (les 9, 10 et 11 janvier), le Carreau du Temple va rassembler plus de 100 références d’une cinquantaine de marques, soit le panel le plus complet des innovations apportées par ce secteur plus chaud qu’El Niño. Vous pourrez goûter aux cocktails de Cravan, aux bières 0 % de Gallia, au soda verveine et tagète de Jur Botanique, aux crus de thé fermenté de Substance/s…

Comme vous aurez tous vos esprits, vous pourrez assister aux causeries sur « Le sans-alcool, enjeux d’inclusivité » avec Clarence Edgar-Rosa, fondatrice de Gaze Magazine, ou « Mixologie & gastronomie » avec Alain Ducasse et Margot Lecarpentier… Et le samedi entre 18 h et 22 h, Yuksek se charge d’ambiancer tout le monde avec Voyou et Léonie Pernet. Santé !

Quand ? Les 9, 10 et 11 janvier 2027

Où ? Le Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, Paris 3e

Combien ? 25€ par jour. 30€ le samedi soir.

Billetterie ici