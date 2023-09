Friche XXL et gros système-son : la Mamie’s et Rinse s’unissent pour une teuf gratuite

Voilà dix ans que, chaque début d’été, la Mamie’s nous éblouit avec son Macki, cet enfant de l’amour festivalier imaginé avec Cracki. Eh bien cette année, à peine les beaux jours finis, la Mamie’s nous offre – pour notre plus grand plaisir – une infidélité festive gratuite en s’unissant le samedi 30 septembre avec Rinse France et le fabuleux soundsystem Tweak pour l’une des sauteries intestables de cet été indien.

Une réunion de têtes couronnées de la fête qui se déroulera à l’Eclair, cette nouvelle friche de 2,5 hectares ouverte par Soukmachines dans d’anciens labos de matériel de cinéma. Pendant 12 heures (de 14h à 2h), les noceurs vont claquer de l’ischio devant trois scènes : une Rinse, une Mamie’s et une Tweak. Aucun nom n’a encore filtré mais les connexions de chaque chef de scène laissent rêveur. On rappellera que Tweak a par exemple sonorisé la Fête de la musique du label de Mézigue DKO Records, que Rinse héberge les résidences de Belaria, La Créole ou Kendal, et que la Mamie’s est cul et chemise avec le Camion Bazar ou… Cracki Records. Bref, cette soirée à l’Eclair sent la foudre, et a une bonne gueule d’ultime open air immanquable de la saison.

Quand ? Samedi 30 septembre 2023, de 14h à 2h.

Où ? 8 avenue Lattre-de-Tassigny, 93800 Epinay-sur-Seine.