Frisson Acidulé est le festival immanquable de la rentrée pour voir que le rock est bien vivant

Une cinquième édition qui se alignera une trentaine d’artistes issu(e)s de toutes les générations et contrées du rock, avec une prime aux plus aventureuses.

Elle est là, la grande rentrée des classes parisiennes des communautés rock (au sens le plus élargi et inclusif possible). Les 13 et 14 septembre, le duo d’illustrateurs hallucinés Arrache-toi un œil nous colle une manita avec son festival Frisson Acidulé. Une cinquième édition qui se dépliera sur trois scènes dans la salle du Cirque Electrique, porte des Lilas, alignant une trentaine d’artistes issu(e)s de toutes les générations et contrées du rock, avec une prime aux plus aventureuses.

Encore de beaux frissons à procurer

Honneur aux vétérans hollandais toujours fringants de The Ex, dont le post-punk jamais téléphoné est assurément l’une des bonnes raisons de passer une tête le dimanche. A l’affiche aussi, les incantations baroques du quatuor Bacchantes, les flèches synthétiques des Lillois de Rien Virgule, ou les fresques space rock du combo teuton Acid Rooster. Pour les plus curieux, on glisse le nom du groupe dijonnais Cromorne et son intrigant set-up ambiance kraut vielle à roue/batterie/synthé.

Rayons coudières et défibrillateur, les Néo-Z Dick Move animeront la fosse avec leur punk efficace comme une droite en pleine tempe et les Californiens de Meatbodies devraient faire sauter les plombs du Cirque Electrique avec leur garage surfuzzé. Vous devriez sortir de là avec quelques bleus, des interrogations sur le sens du monde mais la sensation que le rock a encore de beaux frissons à procurer.

Quand ? les 13 et 14 septembre 2025.

Où ? Cirque Electrique, place du Maquis-du-Vercors, Paris 20e.

Combien ? de 27 à 50 € (billetterie ici).

