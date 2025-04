En juin, vous allez avoir le vertige en regardant le funambule Nathan Paulin traverser la nef du Grand Palais en musique

Nathan Paulin aime regarder les lieux historiques et les gens de (très) haut, et cet été, il va ajouter un nouvel édifice à son palmarès. Après avoir relié la tour Eiffel et le Palais de Chaillot, survolé la cathédrale de Rouen ou le pont du Gard, le funambule savoyard investira du 6 au 8 juin la nef du Grand Palais avec Vertige, son spectacle imaginé avec le chorégraphe Rachid Ouramdane et le compositeur Chassol.

Un spectacle à mater assis ou allongé !

Une performance qui ira bien au-delà de ce prestigieux triptyque : en plus de Nathan Paulin, une tripotée d’acrobates et de highliners affiliés à la Compagnie de Chaillot, dirigée par Rachid Ouramdane, virevolteront sur les balcons du bâtiment et d’autres filins. Des cabrioles qui se dérouleront sur une bande-son composée par l’ami des claviers Christophe Chassol, et interprétée par la Maîtrise de Radio France. Un spectacle renversant à mater assis ou allongé !

Quand ? du 6 au 8 juin 2025.

Au sujet du Grand Palais d'été

Le Grand Palais d’été a beau être un bizut, il a déjà tout pour faire de l’ombre à ses concurrents. Un an après avoir vu les épreuves d’escrime estomaquer le monde, le Grand Palais s’apprête à reprendre la lumière en accueillant, sous sa nef et ses abords, un festival estival en forme de grande célébration de tous les arts. Le tout infusé d’un peu de sève carioca, saison France-Brésil oblige. Du 8 juin au 7 septembre, le Grand Palais d’été sera secoué par une expo labyrinthique, un bal et une parade brésiliens, des pièces de théâtre titillant la nostalgie, une performance funambule ou encore des DJ sets sous la verrière. Gentils que nous sommes, on vous a listé ici nos immanquables.