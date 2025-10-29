La future star du rap Ino Casablanca annonce une date à la Cigale et c'est immanquable

Le rappeur a annoncé un concert à la Cigale le 24 février 2026. Une date en forme de couronnement de derniers mois hors du commun.

C’est le moment de monter dans le train Ino Casablanca ! Après avoir transformé la fosse du Grünt Festival en cortège de tête samedi soir, le rappeur a annoncé un concert à la Cigale le 24 février 2026. Une date en forme de couronnement de derniers mois hors du commun.

Singulier style digne d'un futur grand

Pourquoi autant d’enthousiasme ? Parce qu’Ino est le rookie de l’année 2025 et sans doute plus. Il nous avait déjà attrapés avec Tamara en janvier, il nous a conquis avec Extasia, sorti au début du mois. Ino Casablanca y polit avec encore plus de finesse et d’acuité ce singulier style digne d’un futur occupant du Bureau ovale du rap (vous l’avez ?), entre flow qui claque, synthés raï entêtants, guitares méditerranéennes et beats électroniques.

© Martin SRDA

Et après l’avoir vu à la Boule Noire puis au Grünt, on peut le dire : la scène est son royaume et il ne cesse d’être meilleur à chaque concert. Prêt à chanter « Inooooooo » en chœur ? Les préventes sont parties en quelques minutes, le reste des places sera en vente demain, 30 octobre, à 11h.

Quand ? le mardi 24 février 2025.

Où ? la Cigale, 120 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? ouverture de la billetterie jeudi 30 octobre, à 11h (billetterie ici)