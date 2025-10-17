Au Grünt Festival, venez découvrir le présent et l’avenir du meilleur du rap indé francophone

Deux jours pour extraire la substantifique moelle de la ligne Grünt, entre fidèles de la première heure, new gen et créations inédites.

Carré d’as pour le Grünt Festival. Les 24 et 25 octobre, la bande de Jean Morel, connue pour flairer mieux que quiconque l’avenir du rap français, débarque intramuros avec la quatrième édition de son festival maison à la Grande Halle de la Villette. Deux jours pour extraire la substantifique moelle de la ligne Grünt, entre fidèles de la première heure, new gen et créations inédites.

Deux scènes

Sur les deux scènes, les shows s’enchaîneront à tour de rôle — vous pourrez donc tout voir — avec certains des plus fins découpeurs de rimes du circuit : le légendaire Helvète et showman de luxe Mairo, le maire gastronome du 20e Jungle Jack ou encore son compère du Pré-Saint-Gervais, Lesram. Des noms qui pourraient aussi, sans le vouloir, se recroiser sur scène lors de la création spéciale du Belge JeanJass, dinosaure de l’histoire de Grünt, pas vu en solo à Paris depuis 2016.

Notre roadbook du week-end se couvre aussi des noms de 32, nonchalante rappeuse narbonnaise en collab avec une autre figure indispensable de la scène, cette DJ parisienne récemment aperçue aussi bien à la Flèche d’Or, qu’à la Station ou à l’after de Booba ; de la grâce mélancolique d’Asinine ; du trappiste curieux Jeune Morty ; ou encore du closing assuré par le label Foufoune Palace et ses deux têtes d’affiche, Luidji et Tuerie.

Projets game changer

On finira avec deux noms ayant sorti leurs projets le 10 octobre, à l’allure de game changer. Le premier, c’est Ino Casablanca. Avec Extasia, celui-ci a poli une somme de dix titres figurant le style singulier d’un futur grand, mêlant flow qui claque, synthés raï entêtants, guitares méditerranéennes et beats électroniques. C’est fort, très fort.

L’autre, c’est Ptite Sœur. Rappeuse transgenre, elle a sorti ce vendredi, avec Femtogo et le producteur Neophron, PRETTY DOLLCORPSE, un projet où, sur des prods de haut vol, résonnent des thématiques trop rarement (voire jamais) évoquées dans le rap francophone : VSS, prostitution et homosexualité. Bref, venez à Grünt, ce serait dommage de ne pas être à la page rap.

Quand ? Les vendredi 24 et samedi 25 octobre 2025.

Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.