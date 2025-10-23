Jean Morel dévoile sa playlist idéale pour s’échauffer avant le Grünt Festival

Le Monsieur Loyal de Grünt Jean Morel nous a envoyé une playlist commentée avec 12 titres intestables pour s’échauffer (la voix) avant le festival.

Jean Morel, c’est le grand ordonnateur de Grünt, ce média connu pour ses vidéos de freestyle cultes, son amour des nouvelles têtes et ce festival maison déjà incontournable dont la quatrième édition aura lieu les 24 et 25 octobre à la Grande Halle de la Villette. Avant de s’égosiller avant chaque concert tel un Monsieur Loyal possédé, Jean Morel nous a envoyé une playlist commentée avec 12 titres intestables pour s’échauffer (la voix) avant le festival.

“I.Think” - Mairo

“Ce morceau révèle toute la richesse de l’univers créatif de Mairo. Avec Hopital, qui réalise toutes les productions de l’album La Fiev, ils se sont aventurés dans des registres musicaux pour faire un grand disque qui prouve la curiosité du MC de Genève, en s’appropriant la Bmore club avec un sample de Lyn Collins, I.Think fait brillamment se mélanger inspirations électroniques et barz inarrêtables… Et ce refrain… J’ai juste hâte de voir la fosse du Grünt Fest.”

“ Malkuth” - Ptite Sœur

“C’est une des programmations dont je suis le plus fier, avoir la confiance d’artistes comme Ptite Sœur, c’est quelque chose de très important dans la philosophie du Grünt Festival, qu’on pense et qu’on espère être un espace qui puisse accueillir des créateurs et des créatrices qui inventent des sons nouveaux, qui repoussent les limites des genres musicaux et qui ont des univers marqués, innovants. C’est une immense artiste. Je pense que ça va être un grand moment.”

“Le ciel est sourd” - Asinine

“Je crois sincèrement que c’est une des plus belles plumes du rap français actuel, chaque ligne, chaque chanson me bouleverse. Il y a une sensibilité et une science de l’écriture qui font d’Asinine une artiste à laquelle je ne trouve pas d’équivalent. Il y a une écriture de l’économie qui donne une portée d’autant plus forte à toute la palette de sentiments qu’elle évoque. Difficile de choisir un morceau, tous me foutent la chiale… Et sur scène… C’est une queen absolue.”

“Joueur 1” - Luidji & Tuerie

“Que dire de ce duo ? Que dire de la chance et de l’honneur unique que représente le fait de pouvoir héberger une création spéciale de ces deux immenses artistes. VOUS VOUS RENDEZ COMPTE ? Une création spéciale de FOUFOUNE PALACE ? J’en reviens toujours pas en écrivant ces lignes. Sur ce passe-passe de génie, je pense qu’on a un aperçu de ce qu’on peut rêver de vivre en clôture du Grünt Fest.”

“Premier Jour” - JeanJass

“Un vieux copain, un immense rimeur, c’est une des premières idées de programmation qu’on a eues, vouloir appuyer sur la carrière solo de JeanJass, ses différentes facettes de producteur, qui sait mettre son talent au profit de rappeurs d’élite, Absolem, Mairo, Jungle Jack… On s’est d’ailleurs dit que c’était bien de l’entourer de ses petits camarades. C’est Le JOUR JJ, une création spéciale pour le Grünt Festival. Ça fait presque 10 ans que JeanJass n’a pas joué en solo à Paris, on va pouvoir se plonger dans sa discographie, et ça me rend très heureux.”

“MIAM MIAM MIAM” - TH

“Bon, parlons français, on a sorti un classique cette année, le freestyle de TH est pour moi un monument tant il brasse tout l’univers post-apocalyptique de cet artiste unique, la variété des productions, le discours et l’interprétation, proprement incroyable, en font un immense moment de rap. On s’est dit qu’on voulait le revivre avec vous, alors TH viendra performer son freestyle Grünt au… Grünt Festival.”

“Nouvo Groove” - Ino Casablanca

“La révélation de l’année, c’est lui, il va tout prendre, il va tout faire. Il est réellement en train d’inventer un “Nouvo Groove”, une musique teintée de tout ce qui fait son identité, héritage musical du Maghreb, motifs mélodiques andalous, une pincée de rave music, un delivery rap innovant. Ino est beaucoup beaucoup trop fort. Son concert au Grünt Festival fera date. C’est un rendez-vous avec l’histoire.”

“Kassded” - H JeuneCrack

“Rapper en 2025 et avoir un style propre, à soi, un registre d’écriture qui fait se dire “ça, c’est du H JeuneCrack”, quelle prouesse, et quel projet une fois encore. Chaque morceau, chaque projet, chaque mois, chaque année, nous font croire à une progression inarrêtable pour ce rappeur. Premier Mouvement ouvre une nouvelle ère qui promet la suite d’une discographie qui peut devenir classique. Vive H JeuneCrack, merci de revenir au Grünt Festival.”

“C PAS BAMBI C LE CERF”- Gal

“C’est un de mes plus grands espoirs du rap qui rappe, un pur prodige de la rime, la découpe pure et dure, les images qui impriment la rétine… Une nouvelle génération arrive à grands pas. Elle sera représentée au Grünt Festival avec des artistes comme Toothpick, Tisma, Akissi… Et cette génération me donne foi dans l’avenir du rap français.”

“Du peu que j’ai eu” - Lesram

“Que dire encore sur cet orfèvre, ce joaillier du rap français qu’est Lesram. Des rimes d’une précision chirurgicale, avec une science de la multisyllabique que très peu peuvent égaler. Invité de marque des derniers grands projets de rap francophone, de Jolagreen à Jungle Jack en passant par la Don Dada Mixtape. La dernière fois qu’il était sur scène chez nous, tout le festival s’est transformé en une immense chorale. Cette année, cela va être encore plus grand.”

“ PUNK RECORDS ” - Jungle Jack

“Quel run pour Jungle Jack ces derniers mois, un projet d’exception avec Jungle des Illusions 2, puis des collaborations de luxe, avec JeanJass puis Hologram Lo de Don Dada Records… Un rap raffiné qui pue la réalité du nord-est de Paris, loin du matcha, plus proche des cognacs d’exception. Jungle Jack écrit ce rap pour lequel Grünt se battra toujours.”

“Oasis” - Jeune Morty

“Cet artiste, c’est la trap qui se réinvente, qui s’inspire de tout ce qui se fait de nouveau et d’intéressant, multiplie les références pour créer un genre hybride, post-trap, porté par un phrasé mâché qui fait encore davantage rebondir les prods, l’album Eponyme est la première marque d’envergure d’un artiste qui trouve sa voie, mais ne cessera jamais d’expérimenter. Puisque sa musique est une expérience, nous voulions la vivre au Grünt Fest.”