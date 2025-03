Un tirage au sort pour remporter… une pierre authentique de Notre-Dame de Paris

Il est venu le temps du tirage au sort ! Quasi quatre mois après sa réouverture et un chantier cyclopéen de cinq ans, la Fondation du Patrimoine a annoncé le lancement d’un concours pour faire gagner… 50 pierres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On parle là d’authentiques pierres pluricentenaires de 7 cm de côté et près de 800 grammes, extraites de blocs de calcaire un peu trop endommagés après l'incendie de 2019, taillées en cube et ornées d’une plaque commémorative en laiton.

Un don d’un minimum de 40 €

Pour avoir une chance de ramener une des pierres à la maison, vous devrez avoir fait un don d’un minimum de 40 € à la Fondation du Patrimoine avant le 4 avril 2025 (le lien ici). Le tirage au sort aura lieu le 15 du même mois, soit six ans jour pour jour après l’incendie. Les sous récoltés permettront à la Fondation de sauvegarder les « petites Notre-Dame », ces édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants (20 000 en outre-mer) qui ont eux aussi besoin de travaux.

À lire aussi, au sujet de Notre-Dame

Rencontre avec Axelle Ponsonnet, l’architecte qui a dessiné le chantier de Notre-Dame de Paris pendant quatre ans

Ça y est, samedi 7 décembre 2024, cinq ans après l'incendie, la cathédrale Notre-Dame de Paris va rouvrir ses bancs, ses voûtes et ses vitraux. Une reconstruction déjà surnommée “le chantier du siècle” et dont nous avons retrouvé une témoin privilégiée, Axelle Ponsonnet. À 28 ans, cette architecte et dessinatrice a été recrutée en sortie d’école en 2020 par le cabinet Pascal Prunet pour s’occuper de la reconstruction des toitures. Avec son pass all access, elle a pu assouvir sa passion en dessinant la cathédrale pendant quatre ans sous toutes les perspectives, dans une relation plus secrète et passionnée que celle de Jack et Rose dans Titanic. Elle nous raconte comment elle a croqué Notre-Dame. Notre interview ici.

Quand Notre-Dame joue les muses, de Victor Hugo à Gazo (sans oublier Assassin's Creed)

On ne voudrait pas vexer la tour Eiffel, mais il faut ouvrir les yeux : il y aura toujours une autre dame. Dans le cœur des Français (sinon du monde entier), et des artistes en particulier. Il faut dire qu’elle était là avant. Chez Rabelais déjà, Gargantua s’amusait à pisser sur le clocher de la cathédrale, éclaboussant au passage une foule de Parisiens irrités (cheh). Depuis sa première pierre au XIIe siècle, elle a inspiré des centaines d'œuvres. Clé de voûte de cet immense édifice culturel, le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, roman cathédral aux indénombrables échos. Mais de Delacroix à Gazo et Tiakola, cette muse millénaire a connu de nombreuses mues artistiques. Notre article complet ici.