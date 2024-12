Gardez vos miles, ce pastrami parisien est aussi bon qu’à New York !

Les amateurs parisiens de pastrami s’étaient résignés. Pour goûter le meilleur de cette poitrine de bœuf saumurée et fumée, spécialité ashkénaze, il fallait quitter la France, suivre les migrations des Juifs du début du XXe siècle (qui fuyaient les pogroms de la Russie tsariste). Direction l’Amérique du Nord afin de s’attabler chez Katz’s à New York ou Schwartz’s à Montréal et mordre dans des sandwichs d’anthologie.

Terminus Lower East Side, station Bonne Nouvelle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Will’s Deli (@wills.deli)

Que votre PEL se rassure, désormais un ticket de métro suffit. Station : Bonne-Nouvelle. Pour pousser la porte de chez Will’s Deli monté par la famille Benitah. William, le père, épris de pastrami, avait monté Will’s Smoked Meat en 2014 et fournissait les restaurants en viande fumée maison. Parmi ses clients : le George-V, Yoni Saada, Kaviari… En 2020, il décide avec son épouse et ses fistons de populariser la régalade avec ce petit comptoir en face du Rex qui envoie des maousses sandwichs dégoulinants de viande, de fromage fondu et de pickles. Ca tient au corps sans faire fondre la carte bleue. Oui, on tient sans aucun doute, test à l’appui, l’un des tous meilleurs pastramis de la ville !

Par ici pour notre test complet de Will's Deli