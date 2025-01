Dans l’ancien Tati de Barbès, un grand magasin éphémère propose expos, fringues et ateliers

Tati fait de la résistance ! Vidé de ses rayonnages depuis 2021, le mythique bâtiment de l’enseigne Tati de Barbès continue de vivre sa nouvelle (et meilleure) vie sous l’égide de l’Union internationale de la jeunesse, transformé en pop-up multifacette tricoté depuis 2022 par Youssouf Fofana de la marque Maison Château Rouge.

Mille choses à voir, faire, lire et acheter



Après le centre culturel et sportif District 23 l’été dernier, le lieu devient du 23 janvier au 29 juin 2025 le Grand Magasin Éphémère. Entre mode, art et design, les premiers étages du bâtiment proposeront mille choses à voir, faire, lire et acheter, avec toujours un focus sur les cultures africaines – c’est Barbès bébé. Vous pourrez ainsi zieuter des expos célébrant les œuvres des photographes maliens cultes Malick Sidibé et Seydou Keïta, acheter des fringues indés et engagées dans l’espace Communauté Internationale, ou chiner des designers locaux émergents dans l’espace Matières Premières.

Une nouvelle vie au plus bas prix

Il y a aussi un café et un espace atelier, avec un focus sur l’entrepreneuriat avec des workshops « Penser son site web avant de le concevoir » ou « Construire une marque en ligne influente ». De quoi s’acheter une nouvelle vie au plus bas prix.