Actualités

Au Grand Palais, une démesurée exposition où voir 230 des dernières œuvres du maître Henri Matisse

Coproduite par le Centre Pompidou et le Grand Palais – RMN, elle présentera plus de 230 travaux tirés des collections de Beaubourg et de prêts internationaux.

Julien Lambea
Écrit par
Julien Lambea
Contributeur
Henri Matisse
Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI Henri Matisse, Nu bleu II, 1952
Focalisée sur les dernières années de la vie de celui qui est considéré comme le chef de file du fauvisme, l’exposition Matisse, 1941-1954 montrera la diversité de son œuvre et comment il a su se réinventer jusqu’au bout. Coproduite par le Centre Pompidou et le Grand Palais – RMN, elle présentera plus de 230 travaux tirés des collections de Beaubourg et de prêts internationaux, dont un ensemble exceptionnel de gouaches découpées, un médium auquel il a donné ses lettres de noblesse, ainsi que des peintures parmi les plus vibrantes de son œuvre. Voilà qui annonce un voyage riche en couleurs dans l’univers d’un artiste qui fascine toujours autant.

Quand ? du 24 mars au 26 juillet 2026
Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Les expositions immanquables de l'année 2026

Entre les musées municipaux, les monuments nationaux, les fondations privées et les galeries d’art, 2026 s’annonce comme une grande année pour la culture avec des rétrospectives inédites, des expositions qui ont déjà fait parler d’elles à l’autre bout de la planète ainsi que la réouverture d’une des destinations artistiques favorites des Parisiens. Notre dossier complet à voir ici.

Martin Parr
Seagaia Ocean Dome, Miyazaki, Japan, 1996 © Martin Parr / Magnum Photos

Les expos du moment à Paris

Equipé de notre calepin et de notre flair légendaire, on a bourlingué dans toute la ville pour ne sélectionner que la crème de la crème des expositions du moment à Paris, qu’elles soient consacrées à la peinture, la photo, l’art contemporain, la sculpture ou encore le design. Résultat ici avec un dossier expo aussi costaud qu’une cuisse de Roberto Carlos, qui vous fera vous sentir aussi heureux qu’un écureuil devant la version longue de Casse-Noisette !

Ibrahim Meïté Sikely
© Manuel Obadia-WillsIbrahim Meïté Sikely
À la une
