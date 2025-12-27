Les 12 expositions les plus attendues à Paris en 2026

Au cartel ? Martin Parr, Nan Goldin, Lee Miller, Auguste Renoir, Henri Matisse ou une grande célébration de la mode du continent africain.

Entre les musées municipaux, les monuments nationaux, les fondations privées et les galeries d’art, il y a toujours une expo cool à faire à Paris. Et 2026 s’annonce comme une grande année pour la culture avec des rétrospectives inédites, des expositions qui ont déjà fait parler d’elles à l’autre bout de la planète ainsi que la réouverture d’une des destinations artistiques favorites des Parisiens. Voici donc les prochaines occasions de se cultiver à marquer dans son calendrier !

Martin Parr. Global Warning, au Jeu de Paume

Préparée avec l’aide du photographe britannique (notre interview de l'artiste parue en 2023) avant sa disparition le 6 décembre dernier, l’exposition Martin Parr. Global Warning au Jeu de Paume se propose de revisiter son œuvre depuis les années 70 “à l’aune du désordre généralisé de notre époque”. Portraitiste des temps modernes ayant écumé les cinq continents, Parr s’est fait le témoin de l’impact de l’Homme sur la nature, capturant ses congénères avec un regard critique teinté d’ironie. Une vaste exposition rassemblant près de 180 œuvres qui sera l’occasion de rendre hommage à l’un des plus grands noms de la photographie contemporaine.

Quand ? Du 30 janvier au 24 mai 2026

Où ? Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Paris 8e

Seagaia Ocean Dome, Miyazaki, Japan, 1996 © Martin Parr / Magnum Photos

Face au ciel, Paul Huet en son temps, au musée de la Vie romantique

Ce n’est sans doute pas un hasard si le musée de la Vie romantique a choisi de rouvrir ses portes le 14 février 2026, après 17 mois de travaux. On pourra alors redécouvrir la maison et les ateliers d’Ary Scheffer post-restauration, avec un nouveau parcours pour les collections permanentes mais aussi une exposition présentant l’œuvre de Paul Huet. Influencé par Turner et Constable, ce précurseur oublié de la peinture de paysage romantique en France gagne à être connu, comme le prouvent ses majestueuses représentations du ciel qui seront mises en regard de tableaux de ses contemporains.

Quand ? Du 14 février au 30 août 2026

Où ? musée de la Vie romantique, 16 rue Chaptal, Paris 9e

© Paul Huet

Clair-obscur, à la Bourse de Commerce

Au-delà de la technique picturale rendue célèbre par le Caravage – à laquelle elle emprunte son titre –, la prochaine exposition de la Bourse de Commerce envisage le contraste entre ombre et lumière comme un langage visuel à la portée métaphysique. Un motif dont les artistes contemporains continuent de s’emparer pour essayer de percer les ténèbres de notre époque, comme l’illustreront de nombreuses œuvres de la Collection Pinault, complétées par une carte blanche à Laura Lamiel avec une sélection imaginée pour l’occasion.

Quand ? Du 4 mars au 31 août 2026

Où ? Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

Wolfgang Tillmans, Tag/Nacht IIb, 2010. Pinault Collection. Courtesy Galerie Buchholz

Renoir et l’amour, au musée d’Orsay

2026 marquant les 150 ans du fameux Bal du moulin de la Galette, le musée d’Orsay consacrera une grande exposition à Auguste Renoir, guidée par le sentiment amoureux. Elle s’attachera à déconstruire les idées reçues autour d’une peinture perçue comme “sentimentale”, tout en mettant en exergue le regard “amoureux” de son auteur, qui se traduit aussi bien dans les sujets que dans l’attention aux détails. Ce sera également la première fois depuis 1985 que l’on pourra voir autant de chefs-d’œuvre de la première partie de la carrière de Renoir à Orsay.

Quand ? Du 17 mars au 19 juillet 2026

Où ? musée d’Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e

© Image courtesy of the J. Paul Getty Museum

Nan Goldin, This Will Not End Well, au Grand Palais

Présentée à Stockholm, Amsterdam, Berlin et Milan dans le cadre d’une tournée internationale, l’exposition Nan Goldin, This Will Not End Well fera escale à Paris du 18 mars au 21 juin avec une scénographie conçue par l’architecte Hala Wardé, constituée de pavillons uniques dans le Salon d’honneur du Grand Palais ainsi que dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Derrière ce titre pessimiste, qui cache la “joie de vivre inébranlable caractéristique de Goldin” selon son commissaire, cette rétrospective s’intéresse à l’œuvre de la photographe en tant que cinéaste à travers vidéos et diaporamas, incluant notamment The Ballad of Sexual Dependency, la série de photos qui a fait connaître Nan Goldin dans le monde entier.

Quand ? Du 18 mars au 21 juin 2026

Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Nan Goldin, Picnic on the Esplanade, Boston (1973) © Nan Goldin

Matisse, 1941-1954, au Grand Palais

Focalisée sur les dernières années de la vie de celui qui est considéré comme le chef de file du fauvisme, l’exposition Matisse, 1941-1954 montrera la diversité de son œuvre et comment il a su se réinventer jusqu’au bout. Coproduite par le Centre Pompidou et le Grand Palais – RMN, elle présentera plus de 230 travaux tirés des collections de Beaubourg et de prêts internationaux, dont un ensemble exceptionnel de gouaches découpées, un médium auquel il a donné ses lettres de noblesse, ainsi que des peintures parmi les plus vibrantes de son œuvre. Voilà qui annonce un voyage riche en couleurs dans l’univers d’un artiste qui fascine toujours autant.

Quand ? du 24 mars au 26 juillet 2026

Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI Henri Matisse, Nu bleu II, 1952

Henri Rousseau, l’ambition de la peinture, au musée de l’Orangerie

Premier musée à bénéficier des prêts de la Barnes Foundation de Philadelphie, le musée de l’Orangerie présentera une rétrospective inédite au printemps 2026 avec une cinquantaine d’œuvres de celui que l’on surnomme le “Douanier Rousseau”. En plus de revenir sur sa carrière et la matérialité de son travail, ce sera l’occasion de rendre hommage à Paul Guillaume, marchand d’art fervent collectionneur de l’artiste et ancien propriétaire d’une part importante des œuvres de l’Orangerie.

Quand ? Du 25 mars au 20 juillet 2026.

Où ? musée de l’Orangerie, Jardin des Tuileries, Paris 1er.

© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

Africa Fashion, au musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Conçue par l’excellent Victoria and Albert Museum de Londres, l’exposition Africa Fashion s’exporte à Paris en 2026 après des étapes en Australie, au Canada et aux États-Unis. L’occasion de faire rayonner la scène mode du continent africain dans la capitale de la haute couture mais aussi de faire dialoguer créations contemporaines et collections historiques du musée du Quai Branly. Une confrontation entre passé et présent qui mettra en lumière une autre vision de la mode façonnée à la fois par des savoir-faire locaux et une nouvelle génération de créateurs.

Quand ? Du 31 mars au 12 juillet 2026

Où ? Quai Branly - Jacques Chirac, 37 quai Branly, Paris 7e.

Mbeuk Idourrou collection, Imane Ayissi, Autumn/Winter 2019, Paris, France. Photo: Fabrice Malard / Courtesy of Imane Ayissi

Video Games & Music, à la Philharmonie de Paris

La musique de jeu vidéo est une forme d’art injustement sous-estimée. Pour s’en convaincre, il suffira de visiter à partir du 2 avril prochain l’exposition Video Games & Music, qui racontera la façon dont les musiciens ont accompagné l’ascension de ce qui est devenu la première industrie culturelle mondiale. Des limitations techniques des débuts à l’intégration du son dans la mécanique du jeu en passant par des BO cultes devenues de véritables madeleines de Proust, attendez-vous à une véritable odyssée vidéoludique pas seulement réservée aux hardcore gamers.

Quand ? du 2 avril au 1er novembre 2026

Où ? Philharmonie de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Children of the Light © That Game Company, 2019

Lee Miller, au musée d’Art moderne

Artiste, muse et mannequin dont la trajectoire exceptionnelle fut le sujet d’un biopic sorti en salles en 2024, Lee Miller fera l’objet d’une grande rétrospective au printemps 2026 au musée d’Art moderne. Organisée en collaboration avec la Tate Britain et l’Art Institute de Chicago, l’expo retracera toute l’ampleur et la diversité de son œuvre en tant que photographe : mode, paysage ou portraits mais aussi reportages de guerre dans les années 40. Une traversée artistique et biographique qui fera voyager le visiteur par le biais de clichés pris dans une vie en constant mouvement.

Quand ? Du 3 avril au 26 juillet 2026

Où ? musée d’Art moderne, 10 avenue du Président Wilson, Paris 16e.

Lee Miller, Modèle avec une ampoule Model with Lightbulb Studio Vogue, Londres, 1943 Lee Miller Archives © Lee Miller Archives, England 2025 All rights reserved

Calder, Rêver en équilibre, à la Fondation Louis Vuitton

Pour marquer le centenaire de son arrivée en France et les 50 ans de sa disparition, la Fondation Louis Vuitton dédie une grande exposition à Alexander Calder à partir du 15 avril 2026. Annoncée comme l’une des plus importantes lui ayant jamais été consacrée, cette rétrospective promet d’aborder toutes les dimensions de son art en regroupant près de 300 œuvres : les fameux mobiles et stabiles qui devraient égayer l’architecture conçue par Frank Gehry, mais aussi des portraits réalisés à partir de fil de fer, des figures en bois sculpté, peintures, dessins et bijoux.

Quand ? Du 15 avril au 16 août 2026

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi - Bois de Boulogne, Paris 16e

© 2025 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris

Look, 40 ans de mode au musée, au musée des Arts décoratifs

Pour souffler les 40 bougies du musée de la Mode et du Textile, ouvert en ses murs en 1986, le MAD reviendra sur la vie des vêtements avant et après leur entrée au musée en dévoilant les coulisses de la conservation du patrimoine de la couture. Une exposition anniversaire qui évoquera aussi les grandes expositions de mode des décennies écoulées par le biais de 40 silhouettes exposées dans la nef du pavillon de Marsan.

Quand ? du 29 septembre 2026 au 4 avril 2027

Où ? musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, Paris 1er.