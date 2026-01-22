En février, une vente de 50 000 vinyles de 2 à 10 € va affoler les fous du vinyle à Paris

Première de l'année pour Paris Vinyl Sales ! La division braderie de Paris Loves Vinyl – l’autoproclamé « plus gros déstockage de vinyles en France » – fait son retour le 1er février 2026 pour une onzième édition au Bastille Design Center, ce bâtiment industriel du XIXᵉ siècle planté sur le boulevard Richard-Lenoir.

50 000 disques mêlant tous les genres et époques

Sur la tracklist, l’événement fait toujours aussi fort avec des dizaines d’exposants français et européens qui écouleront 50 000 disques mêlant tous les genres et époques, le tout à un tarif câlinant l’inflation (de 2 à 10 € max). Parmi les vendeurs de skeuds, Paris Vinyl Sales a recruté des enseignes bien connues de la maison avec la star des musiques noires Betino Errera, les houblonnés Montreuillois de Beers and Records, ou Soul Ableta, disquaire situé dans le 18ᵉ. A signaler la présence de neuf nouveaux vendeurs particuliers.

© Paris Loves Vinyl

Ultime info : l'événement hébergera également le stand de Record Clinic, entreprise spécialisée dans le nettoyage de disques par ultrasons, à prix – nous dit-on – sympas. Si vous avez des disques fétiches un peu cabossés, ramenez-les donc !



Quand ? dimanche 1er février 2026, de 10 h à 18 h.

Où ? Bastille Design Center, 74 boulevard Richard-Lenoir, Paris 11ᵉ.

Combien ? de 2 à 10 € pour les vinyles. 8 € pour l’entrée. Billet coupe-file conseillé ici.