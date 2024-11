Haro sur la voiture : le successeur potentiel d’Anne Hidalgo veut interdire les trajets de transit en voiture dans tout Paris

A peine entré dans l’arène électorale, il balance déjà des propositions format Scud. Dans une interview donnée au Parisien mercredi 27 novembre, 24 heures après avoir été adoubé par Anne Hidalgo pour prendre sa suite en 2026, le sénateur socialiste Rémi Féraud a lâché ce qui pourrait ressembler à une mesure balise de sa mandature : « Qu'on ne traverse plus en voiture la ville si on n'a pas à y aller. »

Un déploiement « à tous les quartiers de Paris »

Pour ce faire, l’ex-maire du 10e a une cartouche en tête : le déploiement de la zone à trafic limité (ZTL) « à tous les quartiers de Paris ». Pour celles et ceux du fond de classe, la ZTL, c’est ce périmètre en vigueur depuis le 5 novembre dernier dans l’hypercentre rive droite de Paris*, mis en place pour réduire au maximum le trafic de transit, comprenez les voyages sans arrêt dans la zone. Pour la faire courte : pour pouvoir vous y rendre en voiture, vous devez avoir quelque chose à y faire. C’est donc ok pour les habitants, les travailleurs, les livreurs, taxis et VTC, et c’est ok aussi pour aller voir des amis, un concert, une expo, un film ou faire du shopping. Il faudra juste pouvoir justifier de votre présence dans la zone avec un ticket de stationnement par exemple.

Alors évidemment, comme pour la ZTL de l’hypercentre, entre les études d’impact et les débats au Conseil de Paris, la mise en place va prendre du temps, « certainement dix ans », estime Rémi Féraud, « donc c’est le moment de commencer ». Mais avant ça, il lui faudra se bagarrer pour être désigné candidat de la majorité – l’ex-premier adjoint Emmanuel Grégoire a lancé sa campagne –, et bien sûr gagner l’élection.

* « Le périmètre de la ZTL, correspond au secteur de Paris-Centre (les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements) sans les Grands Boulevards au nord, les îles de la Cité et de Saint-Louis ni les quais bas et hauts rive droite dans le sens ouest-est. »

La ZTL actuelle