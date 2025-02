On avait déjà parlé du chouette projet de livre signé Joris Vigouroux, sur les rapprochements inattendus mais fertiles entre le milieu du hip-hop et celui du vin. Bonne nouvelle, le pavé, mis en beauté par Benoît Canaud, est désormais disponible (à la librairie indé Le Grand Jeu) et vous pouvez déjà mettre au pressing vos survet’ à trois bandes pour la fête de sa sortie, le 13 mars de 20 h à 4 h chez Piccolo.

Gros avantage du sujet par rapport à un mémoire, par exemple, sur Scrabble et camomille : en plus des livres à dédicacer, il va y avoir de la musique à écouter et des vins à boire. Pour la première, Neil Essadi va se charger des platines. S’il a pu piocher dans la collection de disques de son père (DJ Mehdi), il faut s’attendre à un mix hip-hop érudit et sensible. Dans les verres, des vins funky comme le beaujolais bio de Célia et David Large et les rhône de Saskia et Maurice Goetshy. Et comme ça se passe chez Piccolo, il va y avoir moyen d’harponner des petites assiettes.

Oeno Hip Hop Ologie réussit en cinq chapitres (crew, battle, feat, beef, freestyle) le miracle de montrer, dans un style accessible, que le vin et la culture hip-hop partagent beaucoup : une passion commune pour l’artisanat, un respect pour les racines, l’éclosion de courants contestataires...

Où ? 14 rue Crespin du Gast, Paris 11e

Quand ? 13 mars de 20 h à 4 h

