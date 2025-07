Horaires, artistes, billetterie… Tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2025 de Peacock Society

Sur la tracklist ? Une trentaine d’artistes de toutes obédiences et générations se relaieront sur les quatre scènes réparties au milieu de l’anneau de course.

Ce week-end, Peacock Society relance la roue ! Vendredi 11 et samedi 12 juillet, le festival électronique de l’agence We Love Art, pour sa 12e cuvée, investit pour la première fois l’hippodrome de Vincennes. Une édition qui se décline sur une soirée et une journée, avec une trentaines d’artistes de toutes obédiences et générations qui se relaieront sur les quatre scènes réparties au milieu de l’anneau de course.

Nos favoris

On vous conseille de venir dès l’ouverture le vendredi pour voir notre tiercé de favoris dans l’ordre : d’abord les nouvelles têtes locales Belaria et Olympe4000, pour un B2B qui devrait convoler entre italo-disco, EBM ou acid ; ensuite ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, dont les selectas bastonnent dans toutes les catégories ; et enfin, pour leur seule date en France après 14 ans d’absence, les vétérans anglais Underworld.

Le samedi, de nombreuses casaques sont à surveiller : la Carioca Badsista qui essorera la fosse avec sa ghetto latin house ; le duo entre rap et house Kaba & Hyas ; l’une des figures du revival trance batave Job Jobse ; sa compatriote Carista et ses sets fédérateurs ; le tonitruant duo Pureblast ; ou DJ Travella, Tanzanien polisseur du singeli, ce genre épileptique et instinctif.

La time table scène par scène

Vendredi 11 juillet

Scène Panorama

17h-19h : Belaria B2B Olympe4000

19h-20h30 : ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

21h20-22h20 :Underworld (live)

23h-minuit : Brutalismus 3000 (live)

Samedi 12 juillet

Scène Panorama

14h-16h : Egna B2B Erna

16h-17h : Vel (live)

17h-18h30 : Nene H

18h30-20h : François X (A/V show)

20h-21h30 : KI/KI

21h30-23h30 : Charlotte de Witte

Scène Paddock

14h30-16h : MZA

16h-17h : Tatie Dee (live)

17h-19h : Carista

19h-21h : Job Jobse

21h-22h30 : DJ Heartstring

22h30-minuit : Joy Orbison

Scène Helix

14h-16h : Camporeale

16h-17h : Kaba & Hyas (live)

17h-18h30 : DJ Travella

18h30-20h30 : Toma Kami

20h30-22h : Badsista

22h-23h : Pureblast (live)

22h-minuit : Amne

Scène Teepee

15h-16h30 : Tremplin ID’Room

16h30-18h : Wondja

18h-20h : Lola Haro

20h-22h : Melody

22h-minuit : Charlotte

Quand ? vendredi 11 et samedi 12 juillet 2025.

Où ? hippodrome de Vincennes, 2 route de la Ferme, Paris 12e.

Combien ? de 44 à 109 € (billetterie ici)