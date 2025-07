Impressionnant ! Le musée d’Orsay se paye un rooftop d’anthologie

Il proposait déjà un impressionnant café planqué derrière une des horloges de la façade et un restaurant chicos sous les fresques (classées) de Gabriel Ferrier et Benjamin Constant, le musée d’Orsay s’enrichit cet été, de la Terrasse, un rooftop en or !

Coupettes et coups de soleil

Après avoir admiré la plus belle collection d’Impressionnistes au monde (oui, il faut acheter un billet pour accéder au toit), vous allez pouvoir monter et siroter une cocktail au champagne (15€) ou un gin-to (13€) sur ce toit-terrasse plein nord, posté derrière les statues symbolisant Bordeaux, Nantes et Toulouse, desservies par l’ancienne gare.

La vue donnerait des palpitations à Monet : la Seine à portée de pinceau, l’Obélisque, le jardin des Tuileries agrémenté de la vasque olympique, le Sacré-Cœur en fond… Seule manque à l’appel la tour Eiffel. Mais comme disait Van Gogh : « On ne peut pas tout avoir. »



Quand ? Du mardi au dimanche, de 10h à 16h45 (20h30 le jeudi).

Où ? Musée d'Orsay, esplanade Valéry Giscard d’Estaing, Paris 7e

