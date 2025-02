La Fève, Keeqaid, Gapman… Le rappeur J9ueve organise une release party à l’allure de festival avec la crème de la new gen

On entend d'ici les suiveurs de la new wave se réjouir de plaisir.

Il y a les lancements d’album, et puis il y a la release party du nouveau disque de J9ueve. Accrochez-vous bien à votre siège baquet car à l’occasion de la sortie de son projet Harmony prévue le 7 mars, celui qui s’affirme comme l’une des têtes d’affiche de la new gen organise la veille une release party au Bataclan à l’affiche bonne à combler le plus puriste des auditeurs – quoique 100 % masculine.

Une soirée à l’allure de festival



Dans le coffre de J9, on découvre en rang serré les noms du roi La Fève (oui oui), de notre chouchou Keeqaid, dont on vous causait ici, de son acolyte Gapman, de 630G, Otega, Lucci ou encore Bedry. Soit une soirée à l’allure de festival – et certains noms sont encore floutés sur le flyer ! Révéleront-ils les autres artistes en feat sur Harmony, Leto, Genezio et Sonny Rave ?

Pour prendre part à cette sauterie, J9ueve a mis en place un astucieux plan marketing : vous obtenez votre invitation en précommandant son album (ça se passe ici) via deux formules à 20 € pour le pack 2 CD ou à 40 € si vous ajoutez un t-shirt. À jeudi en huit !

Quand ? jeudi 6 mars 2025

Où ? Bataclan, 50 boulevard Voltaire, Paris 11e.

Combien ? De 20 à 40 € selon les formules (billetterie ici)