Et avouons qu’entendre dans un lieu pareil la vaporeuse voix de l’Anglais déclamer les morceaux de ce nouveau disque autant inquiet qu’espérant nous botte sacrément.

Bonne nouvelle en ce vendredi 13 ! En ce D-Day de sortie de son nouvel album Trying Times, l’Anglais James Blake, sorcier des fréquences électroniques chéri des stars de l’industrie, a annoncé les dates d’une automnale tournée européenne. Et parmi les neuf villes visitées, on repère une escale parisienne le 12 octobre 2026, dans la démesurée et sculpturale grande salle du Grand Rex aka l'un des plus beaux cinémas du monde.

L'espoir d'une place

Et on avoue qu’entendre dans un lieu pareil la vaporeuse voix de l’Anglais déclamer les morceaux de ce nouveau disque autant inquiet qu’espérant, et qui flirte forcément avec la pop, le RnB ou le hip-hop, nous botte sacrément. Qui sait, peut-être qu’il rameutera certains des artistes avec qui il a collaboré durant sa carrière ; derniers en date, Dave et Monica Martin sont présents en feats sur ce dernier disque. Préventes disponibles le mardi 17 mars à 11h, et lancement de la billetterie classique le vendredi 20 mars. Ayez de l’espoir !

Quand ? le 12 octobre 2026

Où ? Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Combien ? de 52,53€ à 69,53€ (préventes disponibles le mardi 17 mars à 11h, et lancement de la billetterie ici classique le vendredi 20 mars)