Jessica Prealpato, première femme élue meilleure pâtissière du monde, à la tête du salon de thé du musée du Louvre

Le Café Richelieu, le salon de thé du Louvre situé dans l’aile Richelieu, pas loin des appartements Napoléon III, inaugure ces jours-ci une nouvelle carte signée Jessica Prealpato, élue meilleure pâtissière du monde en 2019 par le World’s 50 Best Restaurants.

Elle s’est notammant inspirée du tableau Le Triomphe de l’Amour dans une guirlande de fleurs de Daniel Seghers pour créer un dessert fruité et floral. D’autres recettes, toutes élaborées à partir de farines anciennes et de graines (sa spécialité), figurent à la carte, comme les pommes rôties façon Tatin, caramel amer et citron noir, ou le saint-honoré vanille et bouton de cannelier, à déguster sur la terrasse face à la pyramide du Louvre.

Jessica Prealpato a été choisie par Alain Ducasse (qui avait un stand lors des derniers Time Out Food & Drink Awards) et le groupe Musiam Paris, qui a remporté la concession des restaurants du Louvre pour dix ans. Dans l’équipe, on trouve aussi les étoilés Florent Ladeyn et Vivien Durand, la cheffe franco-brésilienne Alessandra Montagne ou encore Pascal Rigo et Arnaud Chevalier, qui ont ouvert la Boulangerie du Louvre l’an passé.

Quand ? du mercredi au lundi, 10h-16h45.

Où ? musée du Louvre, 1er étage, aile Richelieu, Paris 1er.

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