On vous raconte la quatrième édition des Time Out Paris Food & Drink Awards comme si vous y étiez

« Ici bat le cœur de Paris », peut-on lire sur le rideau débouchant sur la pelouse du Parc des Princes. Telle était la promesse de cette 4e édition des Time Out Paris Food & Drink Awards. Les derniers feux du soleil du printemps glissent sur les tribunes, les invité(e)s prennent le cadre pleine lucarne. Un bon millier de « waouh » ont été décomptés – on a même vu quelques poussières dans les yeux des Ultras du PSG – face à l’ampleur du lieu, le Parc des Princes, enceinte royale ! « Ça fait quelque chose », a-t-on beaucoup entendu. Un commentaire qui résumait une soirée pleine d’émotions, d’âme et de personnalités qui font de Paris une ville toujours plus belle.

© Sam Baron pour Time Out Paris

Passé l’émerveillement, la foule assure une belle couverture du terrain en bas de la tribune Boulogne avec marquage à la culotte du cocktail de bienvenue, tacle viril mais correct sur les hot-dogs à la merguez et mayo de hareng de Lissit et des Jumeaux, chasse au poulet frit de Street Bangkok et attaque en pointe sur le méga-buffet miroir de Terroirs d’Avenir.

En traînant, on a aperçu la Trap Mama Le Juiice et sa batmanesque tenue en cuir – tellement dans le thème “Dress to impress” – shootée en bord de terrain, Enzo Lefort jouant avec le soleil sur le photocall, Eddy de Pretto et Anna Toumazoff aperçus en bord de buffet, l’artiste Johanna Tordjmann frimant avec un t-shirt Ousmane « Ballon d’Or » Dembélé, Myd, flanqué d’une des hôtes du restaurant Chakaiseki, ou Alain Ducasse en pleine causerie d’avant-service avec sa brigade sapée de maillots floqués « A.Ducasse 75 ».

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

Préparez-vous, la métaphore footballistique va être filée tout au long de la soirée ! Il faut dire que le lieu s’y prête : la scène rubis derrière les cages, sertie au cœur du Parc des Princes sous un temps radieux ; les drapeaux du PSG agités par les invités en tribune ; les lumières du stade aux couleurs de Time Out, et surtout le « Ici c’est… Paris ! » lancé par Vincent Regnier, le speaker officiel du PSG qui va enchaîner les une-deux avec Aïtor Alfonso, l’animateur de cette 4e cérémonie des Time Out Food & Drink Awards.

© Sam Baron pour Time Out Paris

Le palmarès égrène les moments de bonheur brut comme le PSG les victoires en Coupe d’Europe. Dans ce multiplex de l’allégresse, on retiendra – parmi tant d’autres – la fierté pleine de retenue des patrons d’Ozlem, de Lao Siam et de Chez Mamane, peu habitués aux projecteurs ; la jubilation contagieuse de la grande famille du Bunker, plus chamarrée qu’une collection de maillots vintage, ou l’émotion palpable du Manogeran Shasitharan, chef de Mantra, brandissant sa médaille de meilleur resto : « La première chose que je réussis, c’est ça ! »

© Sam Baron pour Time Out Paris

© Sam Baron pour Time Out Paris

La foule était à l’image de cette cérémonie : diverse, joyeuse, engagée, bienveillante. Et affamée aussi, vu le succès des stands installés dans les coursives ! Grilled cheese réinventé, rolls de légumes, frites sauce samouraï, fraisier déconstruit à faire couler avec des cocktails de chez Danico ou des mousses Super Bock.

« On se donne rendez-vous après pour la teuf », avait annoncé Aïtor Alfonso à la fin de la cérémonie : nous y voilà ! Les entrailles brutalistes du Parc, éclairées en rouge et bleu, ont d’abord résonné des sets de la clique ascendant skate Halfpipe. Ils avaient notamment invité les DJ Lil Drea et Unsho – gros fan du PSG – pour un B2B durant lequel ont retenti la trompette du tube Destination Calabria d’Alex Gaudina ou un remix du culte Day N Nite de Kid Cudi.

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

Souvent, au Parc, les jours de match de semaine, tout le monde est dehors après 23h. Hier soir, on a eu droit à des prolongations sonorisées par Andy 4000, avec un set solide comme Warren Zaïre-Emery dans un duel à l’épaule où se sont télescopés dancehall, rap français et hit intergénérationnel. Toxic de Britney Spears, Matuidi Charo de Niska, Jetski de Meryl, Supermodel de RuPaul ou un extatique Samba di Janeiro qui a mis le feu à la fosse, si diverse, si belle. Notamment croisés sur la piste ? Le photographe Marvin Bonheur, la créatrice de la marque Isis Dünya Boukhers, le cofondateur de La CREOLE Vincent Frédéric Colombo, Camille Aumont-Carnelle mais aussi les équipes de Coyote et de Chop Chop.

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

Autres exergues de dancefloor : Allan Fournier célébrant son titre de Sommelier de l’année en voguant comme si la danse était interdite demain ; un battle de danse improvisé, ou la team de Mantra, lauréate du titre de meilleur resto et heureuse comme une équipe soulevant sa première coupe aux grandes oreilles. Au moment de partir, on a entendu la rédactrice en chef d’un des plus gros médias de la gastronomie glisser à un ami : « Quand le taxi m’a déposé, il était impressionné et m’a demandé qui organisait ça. » Ça s’appelle Time Out Paris et c’était la quatrième édition des Food & Drink Awards. Vivement l’an prochain.

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

© Paul Fogiel pour Time Out Paris

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