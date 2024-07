Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le 1er août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le jeudi 1er août 2024.

L’Italie en majesté de Passerini

Dans sa trattoria moderniste (sol en terrazzo, murs blancs, suspensions design), Giovanni Passerini fait le grand écart entre la rassurante cuisine tradi de la Botte et les envolées gastronomiques époustouflantes. Buenissima.

Où ? 65 rue Traversière, Paris 12e.

L’ambiance parigote de Bobance

Il règne une ambiance particulièrement old school dans ce bar à vin donnant sur une charmante place du 14e qui pourrait faire du cinéma. C’est autant dû à la déco dans son jus qu’aux habitués plus sel que poivre. Et que boivent-ils ceux-là, quand ils ne se hèlent pas par leur prénom ? Des vins nature dûment choisis par la super taulière Delphine, gouaille en bandoulière.

Où ? 51 rue Bénard, Paris 14e.



Une expo sur l'art et le sport après les Jeux Olympiques de Paris 1900

Autour du Jeu de volant du peintre Maurice Denis, pièce centrale de l’exposition du musée d’Orsay, on découvre une constellation d’œuvres vantant les vertus d’un corps sommé de ne pas céder aux sirènes de l’embonpoint, notamment du côté féminin. Joueuses de tennis capturées par un photographe anonyme, scène de lutte bretonne croquée par Paul Sérusier, photogravure de saut d’obstacles sur étalon ébène d’Eadweard Muybridge… Une bonne leçon d’hygiénisme esthétique avant de partir à la plage.



Où ? Musée d'Orsay, esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing, Paris 7e.

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Thierry Le Mage

Un ball voguing au pied de la tour Eiffel

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, trois balls voguing vont avoir lieu dans le Parc des Champions au Trocadéro – là même où seront célébrés les médaillés. Et pour téléguider ces “Paris Sports Balls”, qui démarrent le 1er août, Paris 2024 s’est tourné vers la Gaîté Lyrique et Vinii Revlon, première légende européenne et visage de de la discipline en France. Des balls express de 15 minutes chrono au format un peu particulier : outre des hommages vogués aux disciplines olympiques par les membres de la House of Revlon, on assistera à des créations artistiques spécialement façonnées par Vinii. Veni vidi voguing !



Où ? Parc des Champions, place du Trocadéro, Paris 16e.



Un open air queer gratuit sur le parvis de la Gaîté

JO oblige, Barbi(e)turix enchaîne les épreuves festives pendant la quinzaine ! A peine remise de son B2B pionnier avec Flash Cocotte que le collectif lesbien est déjà de retour ce jeudi 1er août sur le parvis de la Gaîté Lyrique. Sur le dépliant ? Un open air accessible gratuitement durant lequel on assistera une collab tripartite LV2 house, disco, acid entre la gourou RAG, Pepiita et Sara Zinger. Vivement le chassé-croisé !



Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.