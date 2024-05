Joie en italien : la pizzeria la plus attendue de 2024 ouvre à Ménilmontant

On se souvient avec émotion de l’hiver 2022, quand le bien-aimé Rigmarole était devenu Pizzarole, le temps que les deux tauliers, Robert Compagnon et Jessica Yang, pouponnent sereins. Le boulanger Dan Pearson (ex-Ten Belles), surdoué du sourdough et qui a appris l’art subtil de la pâte à pizza avec l’obstination d’un moine Shaolin, avait alors envoyé des disques au levain de zinzin.

Les dîneurs inconsolables depuis la fin de ce pop-up peuvent sécher leurs larmes, puisque notre roi du pétrin, associé aux patrons de Rigmarole, revient et s’installe dans une adresse pérenne à Ménilmontant. Oobatz, soit “dingo” en argot italo-américain, va proposer une grande salle claire et des disques de pâte fine levée 36 heures plus croustillante qu’une rumeur sur Taylor Swift.



Test à suivre très bientôt pour savoir si la pizzeria la plus attendue de 2024 tient toutes ses promesses de régalade.

Où ? 4 bis avenue Jean-Aicard, Paris 11e.

Quand ? du mercredi au dimanche de 18h à 22h.

Réservation ici

