On a testé Jolyne, le premier bar à vin des taulières du Servan

On peut facilement passer à côté de Jolyne, planqué sous son auvent « coiffure mixte » hérité de sa vie passée. La technicienne capillaire Jocelyne a laissé (un peu) de son nom à cette adresse ouverte ce mois-ci par Tatiana et Katia Levha, les sœurs qui régalent tout Paris au Servan et à Double Dragon. Associé dans l’affaire et ancien du Servan, Florian Frnka tient avec flegme et bonne humeur cette mini-adresse rose poudrée (trois guéridons collés aux fesses des huit personnes accoudées au comptoir), ouverte de midi à minuit. Sur la feuille pliée en quatre qui sert de carte, pas hyper lisible, inutile d’espérer des assiettes cuisinées ou même chaudes : c’est physiquement impossible dans ces murs. Dommage quand on connaît le talent de Tatiana aux fourneaux…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @jolyne_cafe

Des vins de viticultrices

On doit donc se contenter d’un honnête pâté en croûte de la boucherie Huguenin (10 € la petite tranche, ouille), d’un bon rosbif sur deux toasts à la mayo épicée (15 €) ou d’un croisandwich au saumon (10 €). Bref, rien de gastronomique, juste de quoi apéroter chèrement en compagnie d’une bouteille piochée parmi une trentaine de références nature, majoritairement signées par des vigneronnes. On y croise des classiques (Chenin 2023 de Mosse à 39 €, Jura du domaine de la Tournelle à 95 €) et des étiquettes plus pointues (Salve de Margot Rousseau-Petit et Natalia Santo à 42 €, Divay de Leah Anglès à 63 €…). Reste que pour Jolyne, à l’inverse de la chanson homonyme de Dolly Parton, la concurrence risque d’être très rude dans un quartier saturé.

Où ? 11 rue Rochebrune, Paris 11e

Quand ? Du mardi au samedi, midi-minuit