Où trinquer à Paris pour la Journée mondiale du cocktail ?

Le 13 mai 1806, l’hebdo new-yorkais The Balance, and Columbian Repository publie, en réponse à un courrier de lecteur, la première définition imprimée du « cock-tail ». Accrochez-vous, ça ne donne pas très envie : « une boisson stimulante, composée de spiritueux de toutes sortes, de sucres, d'eau et de bitters ». Depuis, les verres ont beaucoup gagné en sophistication et cette date a été choisie pour célébrer la Journée mondiale du cocktail (en anglais : World Cocktail Day). On vous propose trois bars (stimulants !) où aller la fêter dignement !

Danico, le plus voyageur

© Emilie Guelpa



Depuis 2023, le bar caché de Nico de Soto change de pays à chaque nouvelle carte. Après l’Indonésie, le Mexique, le Japon et l’Inde, il nous emmène cette fois au Pérou avec douze créations aussi sapides que savantes, comme cette revisite de la Chicha Morada, la boisson traditionnelle au maïs violet, twistée par de la vodka et un jus de pomme acidulé, ou le Leche de Tigre, au gin et distillat de ceviche !



Où ? 6 rue Vivienne, Paris 2e

Comptoir De Vie, le plus gastronomique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par De Vie (@devie.bar)



Ouvert par Alex Francis et Barney O’Kane, deux anciens du Little Red Door, cet élégant hybride entre bar et restaurant propose une magnifique expérience de pairing entre plats signés du chef irlandais Adam Purcell et verres ultra techniques. Chez Comptoir De Vie, la dorade, émulsion d’œufs de poisson et betterave fumée se marie magnifiquement au « Martini » à l’eau-de-vie de mélasse de betterave tout en rondeur ; la glace à la pomme et caramel de seigle, à la liqueur de chicorée et tamarin.

Où ? 22 rue Saint-Sauveur, Paris 2ᵉ

Harmony, le plus noctambule

© Le Bunker / mariaxgalea



Le cocktail n’est pas forcément une boisson hyper cérébrale à boire assis, les sourcils froncés : il peut aussi être un bon partenaire de fête où ça groove. La preuve chez Harmony, petit bar de nuit ouvert à Pigalle par Arnaud Scotty (élu "Meilleure Vibe" lors de nos derniers Food & Drink Awards). Ici, on écoute un mix rigolard de hip-hop et de R’n’B des années 2000 accompagné de verres classiques. Coquin Expresso Martini au beurre de cacahuète, Julep au cognac infusé à la menthe, Old Fashioned carré… Comme quoi, on peut clubber et bien boire !



Où ? 61 rue Rodier, Paris 9ᵉ