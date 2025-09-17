Journées du Matrimoine 2025 : 5 événements immanquables pour redécouvrir l'héritage culturel des femmes

Voilà dix ans qu’au moment où le Patrimoine est célébré dans le pays, l’entité HF Île-de-France organise les Journées du Matrimoine, tentant, par un biais sémantique, de remettre à leur juste place l’héritage culturel des femmes. À l’occasion de cette édition 2025, prévue les 20 et 21 septembre et haute-marrainée par l’architecte Renée Gailhoustet, coup de projecteur sur cinq (parmi les vingt-six) événements de la brochure. Bon plan : tous son gratuits.

Sur les traces de Renée Gailhoustet



Honneur à la marraine ! Le temps de deux visites, les membres du collectif MéMO – Léa Samson, Rossella Gotti – ainsi que la comédienne Typhaine D vous feront découvrir le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. Réalisé entre 1975 et 1984, celui-ci est l’une des créations matricielles de Renée Gailhoustet, pensé comme un quartier social éloigné des grandes barres, où les habitats côtoient ateliers, commerces et espaces publics dans une atmosphère n’oubliant pas le geste artistique et la végétation.

Notre matrimoine à l’Hôtel de Ville

À l’Hôtel de Ville, les membres d’HF Île-de-France se célèbreront ! Pendant deux jours, en parallèle d’un salon du Matrimoine dédié aux femmes de théâtre, il sera en effet possible de voir une expositiong de la photographe et membre du collectif Ariane Mestre retraçant en tirages les dix éditions de l’événement.

Les deux faces de l’histoire – Les femmes de la Cité Falguière

Il y a un siècle, le 15ᵉ arrondissement était au top de la hype artistique avec la Cité Falguière, cette résidence d’artistes dont certains locataires portaient les noms de Modigliani, Soutine ou Foujita. Une fameuse copro d’apparence très masculine qui cache en réalité un chapelet d’artistes féminines tout aussi brillantes que l’assi L'AiR Arts va célébrer pendant ces Journées du Matrimoine. Leurs noms ? Lilian de Glehn Thibaut, Mania Mavro, Zofia Piramowicz, Fanny Rozet, Mira Maodus – la dernière artiste résidente de l’Atelier 11 – ou encore Jay Lee, une artiste coréenne qui dirigera un atelier.

Ré-écrire la bande-son de l’histoire

Au FGO, ça causera BO, filiation et horizon ! Le temps d’une table ronde de deux heures, les intervenantes Isabelle Tardieu, Irène Drésel, Marie-Laure Bebey et Hyacinthe Rivet – respectivement consultante, productrice de musique électronique, responsable artistique et musicologue/sociologue – honoreront les pionnières oubliées de l’histoire de la musique tout en envisager les manières de rendre plus visibles, à l’avenir, les parcours des artistes femmes.

Les pionnières du cinéma



Pour le versant cinéma, rendez-vous dans le 94 ! À Boissy-Saint-Léger, est organisé un cycle de sept courts-métrages réalisés par Alice Guy, considérée comme la première réalisatrice de l’histoire, la pionnière du cinéma d’animation expérimental Mary Ellen Bute, ou encore la star des années 1910-1920, Mabel Normand. Et si l’envie vous prend de pousser vos connaissances Alice Guy, on rappellera qu’elle fait partie des dix femmes statufiées lors de la cérémonie d’ouverture des JO, désormais exposées boulevard de la Chapelle.