Les meilleures choses à faire à Paris pour les Journées du patrimoine

Le weekend du 20 et 21 septembre, c’est journée portes ouvertes à Paris ! A l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), des centaines de bâtiments seront en libre accès, nous procurant ce petit sentiment enivrant que Paris est (enfin) à nous. Alors, où squatter ce weekend ? Toute la programmation est disponible sur cette carte, mais voici nos plans préférés !

Palais Galliera

Le musée de la Mode ouvre ses portes en grand pour les Journées du patrimoine avec une “promenade à la découverte du patrimoine de mode” du quartier, guidée par une conférencière. Si vous n’arrivez pas à choper de places, il reste la visite de l’expo La Mode en mouvement #3 à faire en famille puisque sont aussi prévus des ateliers et un spectacle pour les enfants !

La Maison des Métallos

Dans le 11e, la Maison des Métallos relance pour la cinquième fois sa “Balade des Communs”, cinq parcours thématiques ((Ré)inventer ensemble, Ateliers d’artistes…) qui permettent de découvrir le “patrimoine humain” du Nord-Est parisien, à la découverte des initiatives collectives et lieux partagés du quartier.

L’hôtel de la Marine

Rouvert en 2021 après trois ans de travaux, l’hôtel de la Marine n’en finit pas d’émerveiller les visiteurs avec sa vue monumentale sur la place de la Concorde depuis la loggia, ses salons d’apparat et appartements restaurés à la mode versaillaise. Pour les JEP, l’ancien Garde-meuble royal propose une visite des appartements du XVIIIe siècle des intendants. S’il ne reste plus de places, vous pouvez toujours profiter de l’opulente Collection Al Thani, et du Labyrinthe, installation monumentale de Jérémy Pradier-Jeauneau pour la Paris Design Week.

La Cité Audacieuse

Rue Vaugirard, la Cité Audacieuse, “premier lieu à Paris dédié au rayonnement des droits des femmes”, célébrera les Journées du matrimoine, dont ce sera les 10 ans cette année. Au programme : expositions, installations, spectacles, conférences, projections… pour mettre en lumière l’héritage des femmes du passé, “ce que le patrimoine a oublié”. A noter que pas très loin, à la MPAA/Broussais, dans le 14e, les Journées du matrimoine mettront à l’honneur l’écrivaine Monique Wittig et la chanteuse et compositrice Anne Sylvestre.

L’Hôtel de Ville

Classique du parcours des Journées du patrimoine, l’hôtel de ville de Paris propose cette année un parcours original avec une “visite théâtrale” intitulée Rosa, de chez Nicolas Flamel, de et par Jean-Marie Lehec, dans le rôle de Rosa, qui promet d’“en dire long” sur l’histoire du quartier et du bâtiment. Pas de réservations pour cette visite, il faudra venir faire la queue avant les autres (il y aura deux visites à 12h et 15h samedi et dimanche).

Notre-Dame

Joyau du patrimoine mondial, la cathédrale Notre-Dame sera bien sûr la star des JEP à Paris, avec le retour de ses deux tours le 20 septembre. Dix mois après sa réouverture, un “Village du chantier” sera installé au pied de l’édifice, permettant de revenir sur les travaux à travers des ateliers, démonstrations, conférences et même un concert de cuivres. Le must ? La terrasse panoramique qui sera ouverte au public pour voir de plus près ce qu’il reste à restaurer. Ouverture dès 9h samedi et dimanche, c’est gratuit et sans réservation, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

