Jusqu’à fin juillet, l’un des meilleurs sandwichs de Paris se cache dans le 7e !

Au printemps, il y a eu double dose d’événements au restaurant Pertinence de Ryunosuke Naito et Kwen Liew : un accident de scooter pour le premier et un bébé pour la seconde. Autant dire, autant de bonnes raisons de fermer boutique pour se concentrer sur soi !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pertinence (@restaurantpertinence)

Sando d'excellence

En attendant une vraie réouverture à la rentrée, le chef encore claudiquant a basculé sa table gastronomique en un comptoir à sandwich. Et attention, ça décoiffe : chaque midi, il propose une formule avec un sando de luxe (à choisir parmi deux recettes réalisées minute), un bol de petits légumes sautés et un super dessert. Et ça change chaque semaine.

Lors de notre visite, on a mordu dans un sandwich trois étoiles garni d’un somptueux cromesquis de homard et langoustine, accompagné d’une mayo épicée et d’une sauce kaffir acidulée, avant une verrine à la gelée de kiwi, pomme verte et ananas. Un grand moment de street food à boulotter sur le Champ-de-Mars facturé à la hauteur : 44 € mais 29 € pour la version au poulet tatsuta. Cela dure jusqu’à fin juillet !

Par ici pour encore plus de sandwichs