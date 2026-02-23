Le printemps est là ! Ce n’est pas nous qui l’annonçons mais les friches parisiennes ! Dans le sillage de Virage - c’est prévu pour le week-end du 10-11 avril -, le club subpériphérique Kilomètre25 et la ferme festive Jardin 21, tous deux situés à la Villette, ont annoncé leur retour dans le circuit le jeudi 2 avril.

Une soirée entièrement gratuite

Concrètement, ce soir-là, vous aurez la possibilité de baguenauder gratuitement (oui oui) entre les différents lieux : dès 19h et jusqu’à 2h à Jardin21 avec DJ sets et coups à boire entre les bacs de fleurs ; puis, de 23h à 6h à Kilomètre25, avec un B2B en all night long de Koboyo et Camille Doe, résidents du lieu respectifs chef(fe)s des soirées et collectif Exil Factory et Gogo Green, pour une ambiance qui devrait flirter entre la techno, la tech house ou la bass music. Bonus ce soir-là : la possibilité de voir Photo, no photo à Mia Mao (autre lieu des proprios des deux lieux suscités), une rétrospective figurant les clichés de ses quatre résidents Fany Bardin, Iheb Fehri, Chlonotpi et Romain Guédé.

Une fois ce jeudi soir encaissé, les plus vaillants pourront poursuivre (ce sera payant cette fois-ci) tout le week-end à Kilomètre25 avec deux soirées chronométrées de minuit à 9h : une carte blanche le vendredi filée au culte collectif de la scène free Heretik System - la piscine Molitor en 2001, c’est eux -, lesquels ont invité le pape du hardcore local Manu le Malin à passer du son ; et le lendemain, la nuit oscillera entre les différentes teintes de techno avec sur la ligne de départ, un quinté composé des DJs Somniac One, Under Black Helmet, Panzer, Eastel (en live) et Randomer. Bonne rentrée !



Quand ? jeudi 2 avril 2026, à partir de 18h

Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e ; Jardin21, 12a rue Ella-Fitzgerald, Paris 19e.

Combien ? entrée libre