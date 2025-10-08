Paris

La Bourse de Commerce explore l’art minimal dans sa nouvelle exposition « Minimal »

Du 8 octobre 2025 au 19 janvier 2026, la Bourse de Commerce – Pinault Collection consacre sa dernière exposition de l’année à l’art minimal.

Agnes Martin, Blue-Grey Composition, 1962 Pinault Collection. © Agnes Martin Foundation, New York / SIAE 2023. Photo Marco Cappelletti © Palazzo Grassi
Pour sa dernière exposition de l’année, la Bourse de Commerce invite l’art minimal à se déployer dans ses espaces. Né dans les années 1960, ce courant cherche à remettre en perspective la place des œuvres, tant sur la forme – leur présentation au public – que sur le fond – la simplicité et l’économie de moyens.

Avec une centaine d’œuvres signées par une quarantaine d’artistes, Minimal retrace les différents courants et leurs déclinaisons locales qui ont marqué le mouvement à travers le monde. La première génération est particulièrement mise en avant, avec notamment une salle consacrée à la première présentation française de la « tisseuse » Lygia Pape (1927-2004), et une autre dédiée au Mono-ha, le pendant brut et japonais de l’art minimal.

Lire notre chronique de l'exposition Minimal à la Bourse de Commerce par ici.

Et pour plus d'expos, rendez-vous ici.

