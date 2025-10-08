La Bourse de Commerce explore l’art minimal dans sa nouvelle exposition « Minimal »

Pour sa dernière exposition de l’année, la Bourse de Commerce invite l’art minimal à se déployer dans ses espaces. Né dans les années 1960, ce courant cherche à remettre en perspective la place des œuvres, tant sur la forme – leur présentation au public – que sur le fond – la simplicité et l’économie de moyens.

Avec une centaine d’œuvres signées par une quarantaine d’artistes, Minimal retrace les différents courants et leurs déclinaisons locales qui ont marqué le mouvement à travers le monde. La première génération est particulièrement mise en avant, avec notamment une salle consacrée à la première présentation française de la « tisseuse » Lygia Pape (1927-2004), et une autre dédiée au Mono-ha, le pendant brut et japonais de l’art minimal.

