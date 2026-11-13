La brasserie prend des accents algériens chez Touki Bouki

Et si la cuisine algérienne sortait enfin de l’alternative couscous ou kalentica ? On se souvient avec émotion d’un incroyable ris de veau grillé relevé d’harissa proposé il y a quelques années chez Septime par le regretté Bertrand Grebaut. Oui les ingrédients et les plats de la gastronomie algérienne ont toute leur place dans l’éventail des influences méditerranéennes dont se nourrit la scène culinaire parisienne ! Malik Bouzid – dit Magic Malik, mais rien à voir avec le célèbre flûtiste – compte en apporter une nouvelle preuve. Le cuisinier, passé par l’Orillon et le Café du Coin et le Naughty Piglet à Londres, s’installe pour 2 semaines chez Touki Bouki, le restaurant des cuisines panafricaines d’Étienne Biloa.

© Touki Bouki Vol-au-vent





Son projet singulier et salivant ? Mixer le bistrot tradi et les recettes DZ. À la carte, on va ainsi trouver un vol-au-vent aux lentilles et au cumin (le lahdess) ; des croquettes de merguez et cheddar, un fricassé de poulpe à la sauce algérienne ou encore une basboussa et crème pâtissière vanille. Bref des assiettes originales et joyeusement saute-frontières, antidotes aux indigestes gastro-nationalismes.

Quand ? Du 17 au 28 novembre

Où ? 68 rue Julien Lacroix, Paris 20e