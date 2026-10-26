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Paris

Couscous
© Mansouria | Couscous
© Mansouria

Les meilleurs couscous de Paris

Envie de casser de la graine ? Découvrez notre sélection royale des meilleurs couscous de Paris.

Houssine Bouchama
Écrit par Houssine Bouchama
Directeur de la rédaction, Time Out Paris
Contributeurs: Antoine Besse et Suzy Dalleuze
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Après des années à squatter la première place du classement, cela devait arriver : en 2023, le couscous n'est plus "le plat préféré des Français" (c'est le poulet). Pas grave, car cette spécialité emblématique du Maghreb, entrée officiellement au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2020, reste une valeur sûre quand on cherche un plat à partager en famille ou entre amis, équilibré, nourrissant et économique.

Petit grain de culture : le couscous désigne à la fois le plat et la graine qui le compose (qui est de la semoule de blé agglomérée, cuite et reséchée). La semoule fine, quant à elle, est plutôt utilisée pour les desserts.

Enfin, comme tous les plats qui ont voyagé, le couscous a évolué. En arrivant en France, il s'est souvent retrouvé accompagné de merguez, ce qui est une hérésie culinaire de l'autre côté de la Méditerranée.

Maintenant que vous savez tout, découvrez nos tables préférées où déguster un bon couscous à Paris !

Les meilleurs couscous de Paris

Le Tagine

  • Marocain
  • Folie-Méricourt
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Tagine
Le Tagine
Le Tagine

Dans ce remake des khaïmas sahariennes – lanternes ajourées, tissus plissés au plafond, zelliges… –, rien n’a vraiment changé depuis l’invention du soleil (environ). La lumineuse taulière Marie-Josée Mimoun, énergique comme un José Garcia sous redbull, continue de sourcer la crème de la crème des produits pour mitonner le meilleur couscous du monde (on exagère à peine) : épices de la maison Thiercelin, agneau de lait des Pyrénées macéré dans de la moutarde et du safran, huile d’olive Profil Grec… Elle fut même une des premières à basculer sa carte des vins en tout nature !

Où ? 13 rue de Crussol, Paris 11e.

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Choukran

  • Marocain
  • Chaussée-d'Antin
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Choukran
Choukran
© Choukran

Une adresse marocaine pop avec zelliges, suspensions en vannerie et bidons d’huile d’olive qui donne l’impression de débarquer dans une cantine de la médina de Marrakech. Abdel Alaoui y propose ses versions du couscous maternel au bouillon végé, dense et particulièrement goûtu, à enflammer avec des pickles à la harissa. Le chef modernise aussi les kémias tradis : carottes au cumin à la feta, houmous de betterave…

Où ? 29 rue Saint-Georges, 75009

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Le Petit Amazigh

  • Algérien
  • Alésia
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Petit Amazigh
Le Petit Amazigh
© Le Petit Amazigh

Ce coquet restaurant berbère (car Amazigh signifie Berbère en berbère) propose un couscous en version tradi, graine aérienne et barbaque soignée (brochettes de gigot épicées bichantes ou fondante épaule d’agneau mijotée). A tester absolument quand la saison des fèves reviendra : le laghmoudh, un couscous kabyle sans bouillon mais garni de fèves fraîches et de légumes du printemps, qu’on sert avec du lait caillé (du Lben mais du lait Ribot ça marche aussi).

Où ? 60 rue de la Tombe-Issoire, Paris 14e

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Yemma

  • Marocain
  • Saint-Ambroise
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Yemma
Yemma

Mur en briques rouges, lumière nue, tables en Formica dépareillées, babouches, tapis au mur... Bienvenue dans la cantine marocaine de Mustapha Khalis. Outre des sandwichs dont on choisit le pain (galette msemen ou pain rond), on se régale aussi de couscous (méchouia, poulet citron, kefta, merguez).

Où ? 119 rue du Chemin Vert, Paris 11e.

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Mansouria

  • Marocain
  • Charonne
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Mansouria
Mansouria
Mansouria

Ancien fief de la gauche socialo (François Mitterrand y dévorait régulièrement des pastillas au pigeon), le Mansouria est un cultissime établissement qui régale les fadas de popote marocaine depuis 1984. Trois décennies plus tard ? Rien n’a changé ou presque Fatéma Hal, docteure ès couscous et épices (elle a créé pour Roellinger le meilleur ras-al-hanout du monde !), régale encore et toujours la plèbe en bouillon et graine ultra fine.

Où ? 11 Rue Faidherbe, Paris 11e.

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