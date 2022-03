Quelle vibe ? Ancien fief de la gauche socialo (François Mitterrand y dévorait régulièrement des pastillas au pigeon), le Mansouria est un cultissime établissement qui régale les fadas de popote marocaine depuis 1984. Trois décennies plus tard ? Rien n’a changé ou presque : le lieu aligne désormais 120 couverts et Fatéma Hal, docteure ès couscous et épices (elle a créé pour Roellinger le meilleur ras-al-hanout du monde !), régale encore et toujours la plèbe en bouillon et graine ultra fine.

Notre couscous préféré ? Un « Kascsou Mechoui » (24 €) et son morceau d'épaule d'agneau cuit au four, flopée de légumes croquants, raisins secs et pois chiches. Et surtout, un plus rare « Kascsou Madfoun » (couscous voilé, 19 €) avec blanc de poulet, semoule parfumée à la cannelle, oignons, amandes et raisins secs.

Où ? 11 Rue Faidherbe, Paris 11e.