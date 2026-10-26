Envie de casser de la graine ? Découvrez notre sélection royale des meilleurs couscous de Paris.

Après des années à squatter la première place du classement, cela devait arriver : en 2023, le couscous n'est plus "le plat préféré des Français" (c'est le poulet). Pas grave, car cette spécialité emblématique du Maghreb, entrée officiellement au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2020, reste une valeur sûre quand on cherche un plat à partager en famille ou entre amis, équilibré, nourrissant et économique.

Petit grain de culture : le couscous désigne à la fois le plat et la graine qui le compose (qui est de la semoule de blé agglomérée, cuite et reséchée). La semoule fine, quant à elle, est plutôt utilisée pour les desserts.

Enfin, comme tous les plats qui ont voyagé, le couscous a évolué. En arrivant en France, il s'est souvent retrouvé accompagné de merguez, ce qui est une hérésie culinaire de l'autre côté de la Méditerranée.

Maintenant que vous savez tout, découvrez nos tables préférées où déguster un bon couscous à Paris !