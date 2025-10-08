La Cinémathèque française ouvre aujourd’hui son expo « pantagruélique » consacrée à Orson Welles

Ce mercredi 8 octobre 2025, la Cinémathèque française lève le rideau sur « My Name is Orson Welles », une exposition ambitieuse consacrée au cinéaste aux mille visages, à découvrir jusqu’au 11 janvier 2026.

Quarante ans après sa disparition, la Cinémathèque française consacre une vaste rétrospective à Orson Welles. L’exposition My Name Is Orson Welles, qui ouvre ses portes ce mercredi 8 octobre 2025 et se tiendra jusqu’au 11 janvier 2026, entend retracer la trajectoire foisonnante du cinéaste, acteur, producteur, magicien et homme de radio américain.

Présentée comme « la plus exhaustive jamais organisée à ce jour », l’exposition revient sur les grandes étapes de sa carrière : ses débuts au théâtre new-yorkais dans les années 1930, le succès retentissant de son émission La Guerre des mondes en 1938, et bien sûr la réalisation de Citizen Kane en 1940, souvent considéré comme le plus grand film de l’histoire du cinéma.

© « My name is Orson Welles », à la Cinémathèque