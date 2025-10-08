La Cinémathèque française ouvre aujourd’hui son expo « pantagruélique » consacrée à Orson Welles

Au programme : les plus grands films de Welles en tant que réalisateur (Macbeth, Falstaff, La Soif du mal, Le Procès et bien sûr Citizen Kane), des œuvres inachevées comme Don Quichotte, une quinzaine de films où il apparaît comme acteur (Le Troisième Homme, Moby Dick…), ainsi qu’une sélection spéciale signée du Filmmuseum München, détenteur de l’un des fonds Orson Welles les plus importants au monde. Le tout complété par des essais, bandes-annonces, extraits radiophoniques, spectacles de magie, rencontres et conférences.
Quarante ans après sa disparition, la Cinémathèque française consacre une vaste rétrospective à Orson Welles. L’exposition My Name Is Orson Welles, qui ouvre ses portes ce mercredi 8 octobre 2025 et se tiendra jusqu’au 11 janvier 2026, entend retracer la trajectoire foisonnante du cinéaste, acteur, producteur, magicien et homme de radio américain.
Présentée comme « la plus exhaustive jamais organisée à ce jour », l’exposition revient sur les grandes étapes de sa carrière : ses débuts au théâtre new-yorkais dans les années 1930, le succès retentissant de son émission La Guerre des mondes en 1938, et bien sûr la réalisation de Citizen Kane en 1940, souvent considéré comme le plus grand film de l’histoire du cinéma.