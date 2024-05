La Cinémathèque française prépare la première expo consacrée à Wes Anderson !

Mercredi soir, une nouvelle à même de faire tonner le cœur des cinéphiles les plus arty est apparue sur notre télex : du 19 mars au 27 juillet 2025, l’honorable Cinémathèque française – en collab avec le Design Museum de Londres – va héberger la toute première exposition consacrée au réalisateur américain Wes Anderson.

L'une des filmos les plus singulières de l'époque

En un quart de siècle et une petite quinzaine de films, le Texan a maçonné l’une des filmographies les plus singulières de l’époque. Sa patte ? Une esthétique colorée, géométrique et léchée, des histoires loufoques entre thèmes enfantins ou historiques, des castings en or massif peuplés de fidèles (Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson ou Willem Dafoe) et des BO finaudes – s/o pour celle de La Vie aquatique avec les reprises de David Bowie par Seu Jorge en portugais.

Une expo dont la scénographie sera scrutée avec grande attention et pour laquelle la Cinémathèque s’appuiera sur l’expertise d’Anderson lui-même, qui dévoilera « une sélection abondante d'accessoires, de costumes originaux, et de documents portant sur les secrets de fabrication, essentiellement issus de sa collection personnelle ». La CinémaWes française.

Quand ? du 19 mars au 27 juillet 2025.

Où ? la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, Paris 12e.