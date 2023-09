La Cinémathèque prépare la plus grande expo jamais consacrée à Agnès Varda

et

Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris © Juergen Teller, all rights reserved

La VAR est formelle : l’expo Viva Varda ! s’apprête à cartonner au box-office des cinéphiles arty. Du 11 octobre au 28 janvier, Agnès Varda (1928-2019), la coupe au bol la plus célèbre du cinéma, va être à la fête à la Cinémathèque. La célèbre institution du septième art – en collab rapprochée avec Ciné-Tamaris, la boîte de prod montée par Varda – rassemble près de 400 œuvres le temps de cette giga-rétrospective, soit le plus gros ensemble jamais réuni pour parler de la réalisatrice.

Organisé de façon thématique, le parcours revient sur les 70 ans de carrière de la plus grande figure féminine de la Nouvelle Vague. A travers une flopée de médiums – photos, extraits de films, objets inédits, accessoires de sa collection personnelle, documents d’archives –, on sillonne le long et curieux voyage artistique de Varda. Il sera question de sa germinale soif d’engagement – féministe bien sûr mais aussi social –, de son attrait pour documenter le monde entier – du pas de sa porte rue Daguerre au Cuba révolutionnaire –, mais également de sa constante recherche formelle.

En parallèle de l’expo, la Cinémathèque a prévu une mastoc programmation de films, conférences, tables rondes mais également un dimanche spécial street art pour les kids. Enfin, bon plan pour les 18-25 ans et les étudiants : l’accès à la Cinémathèque sera gratuit pour eux chaque deuxième jeudi du mois. Le but est atteint : on a hâte que ça commence.

Quand ? Du 11 octobre au 28 janvier 2024.

Où ? Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, Paris 12e.