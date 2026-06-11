La collab’ Jacquemus x Nike x FFF sort aujourd’hui et signe le maillot le plus mode de la Coupe du monde 2026

Vous avez peut-être aperçu la collaboration surprise entre Nike, Jacquemus et la Fédération française de football lors du match France-Côte d’Ivoire, jeudi 4 juin. En effet, le créateur français a participé au projet X2 de Nike : sept collections capsules pour lesquelles l’équipementier s’est associé à sept fédérations, sept collaborateurs et sept acteurs communautaires « pour imaginer l’avenir du sport chez les jeunes ». Porté comme tenue de pré-match par les Bleus lors de la Coupe du monde, le maillot met en avant le partenaire Sport dans la Ville, permettant au projet de renforcer « un engagement commun à autonomiser les jeunes et à soutenir les communautés à travers le sport ».

Disponible chez Jacquemus et dans les boutiques de la Fédération à partir de ce 11 juin, puis chez Dover Street Market le 13 juin et chez certains revendeurs Nike – ainsi que sur SNKRS – à partir du 16 juin, la collection coche aussi toutes les cases mode avec « une garde-robe qui revisite la nostalgie de la culture football des années 1990 ». Simon Porte Jacquemus s’est inspiré d’un survêtement Nike de son enfance pour concevoir cette série de pièces reconnaissables à leurs rayures, à leur palette évidemment bleu, blanc et rouge, et à leur branding subtil.

Le choix de Jacquemus, collaborateur régulier de Nike, s’explique aussi par l’attachement de son fondateur au football, qui a pour lui « toujours été bien plus qu’un sport » : « Grandissant dans le Sud de la France, il faisait partie du quotidien : dans les maisons, les cafés et les conversations, rassemblant les gens à travers les générations et les origines. L’équipe de France occupe une place unique dans cette mémoire collective, portant des moments qui ont façonné la culture française et uni des millions de personnes. »

D’où un projet qui rend « hommage à l’esprit collectif de la France, à l’intégration croissante… » Allez les Bleus !