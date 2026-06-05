Nike organise un escape game à We Love Green ce week-end

Après un premier événement parisien dédié à la Nike Moon Shoe les 8 et 9 mai derniers, les visiteurs du festival pourront redécouvrir l’histoire d’une sneaker culte via un véritable voyage dans le temps.

Lors du festival We Love Green 2026, qui se déroule ces 5, 6 et 7 juin, les amateurs de sneakers pourront assister aux concerts de Gorillaz, Theodora ou The xx, mais aussi redécouvrir l’histoire de la Moon Shoe, paire culte conçue dans les années 70 et commercialisée auprès du grand public depuis l’an dernier, d’abord via une collaboration avec Jacquemus.

Premier modèle doté d’une semelle gaufrée, pensée pour offrir une meilleure adhérence sur les pistes d’athlétisme, la Moon Shoe aurait été conçue par Bill Bowerman, cofondateur de Nike – qui s’appelait encore Blue Ribbon Sports à l’époque –, à l’aide d’un gaufrier reçu en cadeau de mariage. Son nom lui vient des empreintes en forme de cratères que cette chaussure révolutionnaire laissait derrière elle lors des tests organisés pour les sélections olympiques américaines d’athlétisme de 1972, quelques années après la mission Apollo 11. Longtemps réservée aux athlètes (tout en inspirant le succès de la future Waffle Trainer), la Moon Shoe est aujourd’hui disponible pour le grand public, un peu plus d’un demi-siècle après sa création.

Un retour pile dans l’époque, alors que les sneakers minimalistes ont repris le pouvoir. C’est justement cette histoire des origines que Nike cherche à raconter à travers des expériences immersives : après une première version organisée en mai dernier à Paris, la marque propose aux festivaliers de We Love Green un escape game pensé comme un véritable retour dans les seventies, au sein de l’espace Relookerie.