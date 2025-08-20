La librairie historique BDnet à Bastille va fermer ses portes

C’est fini pour la librairie BDnet Bastille, qui va tirer le rideau le 28 septembre prochain sur cette devanture bleue qui faisait tourner le regard des passants de la rue de Charonne depuis plus de vingt ans.

Quand on passe la porte, on découvre une boutique labyrinthique de 180 m2 qui donne sur une jolie cour pavée, devenue le rendez-vous des bédéphiles, qui y trouvaient vraiment de tout (franco-belge, comics, mangas…) et couraient aux dédicaces des grandes maisons d’édition. Mais aussi des gens en quête de petits cadeaux rigolos, dont la librairie s’était fait une spécialité.

Sur Instagram, l’équipe de la librairie, ouverte en 2004, explique que le patron est arrivé à la retraite et qu’il fallait revendre pour rembourser son crédit. Et comme il n’a trouvé aucun repreneur en cinq ans, c’est donc un magasin de chaussures qui va reprendre les murs.

Pour les amateurs de BD du quartier, il reste encore Refuge BD, au 40 rue Faidherbe, et un peu plus loin BDnet Nation, qui reste ouverte celle-ci, comme leur site web – et la carte de fidélité fonctionne toujours ! Encore mieux : voici notre dossier des meilleures librairies de BD de Paris !