La mythique boîte de nuit parisienne La Main Jaune fera officiellement son retour au printemps 2026

La jeunesse va de nouveau rouler du côté de la porte de Champerret : le plus célèbre roller disco de France, La Main Jaune, va officiellement rouvrir sa piste au printemps prochain après de longs travaux. Boîte de nuit branchée dans les années 80, devenue culte après avoir servi de décor au film La Boum, La Main Jaune était fermée depuis 2003. Un collectif d’artistes avait investi le lieu abandonné de manière officieuse, avant que la Mairie de Paris ne l’inclue dans son appel à projets Réinventer la Ville en 2017.

La Ville a topé avec Rudy Dabi, un entrepreneur à la tête de Mastersound, qui a imaginé un projet autour des métiers et services de la musique. La Main Jaune nouvelle version abritera ainsi plusieurs studios d’enregistrement, des bureaux et une salle de spectacle, pour accueillir cours de musique et de danse en journée, concerts, soirées et bien sûr roller disco le soir et le weekend.

La Main Jaune avait teasé son retour en septembre dernier avec une fête exceptionnelle en compagnie notamment de Pedro Winter et Bob Sinclar aux platines, puis fin octobre pour le weekend de clôture de Beaubourg, en installant une piste de roller disco au 6e étage.

Où? 27 boulevard de la Somme, Paris 17e.

Quand ? au printemps 2026.